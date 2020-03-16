Зеленский просит Кабмин остановить метрополитены и междугородние автобусы

Президент обратился к нации и рассказал о новых беспрецедентных мерах карантина.

Президент Владимир Зеленский снова записал видео-обращение к украинцам в связи с угрозой распространения коронавируса.

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Он сообщил о том, что на текущий момент за всё время в Украине обработано 79 подозрений на коронавирус, из которых 5 подтвердились, 10 – еще обрабатываются, а остальные дали отрицательный результат.

Как и обещали, вчера мы вернули домой 123 украинцев, которые застряли на границе Италии и Словении. Экспресс-тесты показали отсутствие у них коронавирусной инфекции. Тем не менее, каждый из них обязался осуществить 14-дневную самоизоляцию, - сообщил президент.

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Зеленский также обратился к Кабинету министров с призывом запретить с 00:01 часов 17 марта запретить торговым, культурным, развлекательным и спортивным заведениям принимать посетителей. Президент отметил, что рестораны и кафе смогут продолжить работать в режиме доставки заказов на дом.

Кроме этого, глава государства заявил, что будет просить правительство запретить с полудня 18 марта железнодорожное, автобусное и авиационное сообщение между городами и закрыть метрополитены.

Городские перевозки могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутных такси и такси, и до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая, - сказал он.

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Зеленский также высказался о необходимости провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса.

Кроме того, власти ожидают от НБУ предложений о налоговых каникулах.

В ближайшее время ожидаем от НБУ, Минфина, государственных и коммерческих банков программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений. Кроме этого граждане, получающие пенсию меньше 5000 гривен должны получить доплату в размере 1000 гривен, - заявил Зеленский.

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В Черновицкой и Житомирской областях, в которых были обнаружены случаи коронавируса, предлагается с завтрашнего дня ввести режим чрезвычайной ситуации.

Также президент предложит запретить массовые мероприятия с участием более чем 10 лиц, с обрядами включительно.

Экспорт продуктов питания предлагается ограничить.

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Верховная Рада при этом должна продолжить работу, считает президент.

Зеленский настоятельно просит всех граждан оставаться дома, за исключением необходимости купить продукты или лекарства. Особенно это касается граждан старше 60 лет.

Также глава государства пообещал, что будет максимально часто информировать граждан о ситуации в стране в связи с противодействием распространению коронавирусу.

Напомним, в Киеве закрывают заведения торговли и развлечений. Продолжать работу смогут только продуктовые магазины, аптеки, банки и автозаправки.

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