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Как самому сделать антисептик: Рекомендация ВОЗ

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ВОЗ опубликовала рецепт простого антисептика.
В МОЗ дали рекомендации по антисептику
В МОЗ дали рекомендации по антисептику
EPA\UPG

Всемирная организация здравоохранения дала рекомендации о том, как своими руками изготовить антисептик. Наглядную инструкцию подготовили журналисты hromadske.

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Чтобы собственноручно сделать литр антисептика понадобится:

  • этиловый спирт 96% - 833 мл
  • перекись водорода 3% - 42 мл
  • глицерин 98% - 15 мл

Ингредиенты нужно смешать, после этого добавить немного дистиллированной либо кипяченой воды. Количество воды определяется, исходя от желаемой консистенции.

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Раствор после этого лучше разлить в несколько небольшие бутылочки, которые удобно носить с собой. Герметично закрытым емкостям с готовой смесью нужно дать настояться 72 часа. За это время погибнут споры бактерий, которые могли быть в емкостях или в спирте, и антисептик будет готов для выполнения своей функции. ВОЗ рекомендует обрабатывать руки антисептиком не менее 30 секунд. Особое внимание стоит уделять зоне под ногтями.

 

 

Напомним, украинским медикам пообещали прибавку к зарплате за работу с больными вирусом COVID-19.

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Теги: Коронавирус в Украине, коронавирус
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