Украинцам рассказали, как защититься от коронавируса
В Госпродпотребслужбы напомнили украинцам основные меры предосторожности для предотвращения заражения коронавирусом. О них на брифинге в понедельник, 16 марта, рассказал начальник ГУ в Киеве Олег Рубан, передает корреспондент УНН.
"Что касается алгоритма действий, если человек заболел надо вызвать врача на дом. Далее семь больниц (в Киеве), которые проводят соответствующие лабораторные исследования и определяют дальнейший окончательный диагноз. Но есть пять основных вещей и алгоритм действий", - сказал Рубан.
По его словам, стоит придерживаться такого алгоритма действий:
- 1. Самоизоляция. При признаках болезни нужно вызвать врача для установления диагноза;
- 2. Ввести визуальный осмотр работников, которые приходят на работу,
- 3. Не находиться в местах большого скопления людей,
- 4. Не употреблять продукты, которые не подвергались термической обработке,
- 5. Респираторная гигиена - мытье рук, дезинфекция.
Тем временем Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства вычеркнуло вероятность передачи коронавируса через пищевые продукты.
"Согласно сообщению Европейского органа по безопасности пищевых продуктов (EFSA) пока нет свидетельств о том, что пищевые продукты могут быть источником или путем передачи вируса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такие выводы сделаны представителями EFSA по результатам изучения опыта вспышек родственных вирусных заболеваний (SARS-CoV и MERS-CoV).
В то же время Минэкономики подчеркнуло, что соблюдение гигиенических требований при обращении с пищевыми продуктами является основой для обеспечения их безопасности как для производителей и заведений общественного питания, так и для рядовых потребителей.
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