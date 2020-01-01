Украинцам рассказали, как защититься от коронавируса

Названы пять пунктов, которые нужно соблюдать, чтобы снизить вероятность заражения COVID-19.

В Госпродпотребслужбы напомнили украинцам основные меры предосторожности для предотвращения заражения коронавирусом. О них на брифинге в понедельник, 16 марта, рассказал начальник ГУ в Киеве Олег Рубан, передает корреспондент УНН.

"Что касается алгоритма действий, если человек заболел надо вызвать врача на дом. Далее семь больниц (в Киеве), которые проводят соответствующие лабораторные исследования и определяют дальнейший окончательный диагноз. Но есть пять основных вещей и алгоритм действий", - сказал Рубан.

По его словам, стоит придерживаться такого алгоритма действий:

1. Самоизоляция. При признаках болезни нужно вызвать врача для установления диагноза;

2. Ввести визуальный осмотр работников, которые приходят на работу,

3. Не находиться в местах большого скопления людей,

4. Не употреблять продукты, которые не подвергались термической обработке,

5. Респираторная гигиена - мытье рук, дезинфекция.

Тем временем Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства вычеркнуло вероятность передачи коронавируса через пищевые продукты.

"Согласно сообщению Европейского органа по безопасности пищевых продуктов (EFSA) пока нет свидетельств о том, что пищевые продукты могут быть источником или путем передачи вируса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие выводы сделаны представителями EFSA по результатам изучения опыта вспышек родственных вирусных заболеваний (SARS-CoV и MERS-CoV).

В то же время Минэкономики подчеркнуло, что соблюдение гигиенических требований при обращении с пищевыми продуктами является основой для обеспечения их безопасности как для производителей и заведений общественного питания, так и для рядовых потребителей.

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