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Зеленский может ввести чрезвычайное положение - СМИ

Комментариев: 1
Президент может ввести чрезвычайный режим из-за коронавируса.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность введения чрезвычайного положения из-за возможной эпидемии коронавируса. Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в Офисе президента.

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По информации издания, президент продолжает обдумывать возможность введения чрезвычайного положения.

"Но он также рассматривал этот вопрос в пятницу и в субботу. И не ввел пока…Офис президента с пятницы рассматривает возможность введения чрезвычайного положения, если это потребуется для нераспространения коронавируса COVID-19. Ежедневно проводятся совещания с собранием министров, секретаря СНБО, работников Офиса для решения неотложных вопросов", - цитирует источника издание.

Напомним, сегодня Зеленский потребовал ввести режим чрезвычайной ситуации в двух регионах, где были выявлены случаи заражения коронавируса: в Черновицкой и Житомирской областях.

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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    16.03.2020, 19:28
Оценка:  -1
Путин-Xyйло
Зеля - підaрешт!
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