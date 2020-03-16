Зеленский может ввести чрезвычайное положение - СМИ

Президент может ввести чрезвычайный режим из-за коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность введения чрезвычайного положения из-за возможной эпидемии коронавируса. Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в Офисе президента.

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По информации издания, президент продолжает обдумывать возможность введения чрезвычайного положения.



"Но он также рассматривал этот вопрос в пятницу и в субботу. И не ввел пока…Офис президента с пятницы рассматривает возможность введения чрезвычайного положения, если это потребуется для нераспространения коронавируса COVID-19. Ежедневно проводятся совещания с собранием министров, секретаря СНБО, работников Офиса для решения неотложных вопросов", - цитирует источника издание.



Напомним, сегодня Зеленский потребовал ввести режим чрезвычайной ситуации в двух регионах, где были выявлены случаи заражения коронавируса: в Черновицкой и Житомирской областях.

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