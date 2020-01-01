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Пожары, очереди и коронавирус: фото дня

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Подборка самых ярких новостных иллюстраций событий сегодняшнего дня, 16 марта 2020 года.
Алексей Панин снялся в женском купальнике
Алексей Панин снялся в женском купальнике
instagram.com/actor_ap
Cмотрите фотогалерею фото дня 16 марта 2020
 
Представляем вашему вниманию подборку интересных и запоминающихся фотографий событий сегодняшнего дня, 16 марта, опубликованных Корреспондент.net.
 
На самых ярких фотоиллюстрациях представлено, чем жила Украина и мир в этот день.
 
 

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Теги: Происшествия, фото, Общество, пожар, очередь, фото дня
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Источник: korrespondent.net

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