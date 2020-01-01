Пожары, очереди и коронавирус: фото дня

Подборка самых ярких новостных иллюстраций событий сегодняшнего дня, 16 марта 2020 года.

Представляем вашему вниманию подборку интересных и запоминающихся фотографий событий сегодняшнего дня, 16 марта, опубликованных Корреспондент.net.

На самых ярких фотоиллюстрациях представлено, чем жила Украина и мир в этот день.

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