Суд оправдал зятя зама Авакова, который избил журналистов – СМИ
16 марта Киево-Святошинский районный суд Киевской области оправдал зятя бывшего замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря Олега Полищука. Его подозревали в нападении и ограблении журналистов программы "Наши гроши с Денисом Бигусом". Об этом сообщает Bihus.Info
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Суд принял решение оправдать Полищука "в связи с недоказанностью, что в его действиях есть состав преступления".
Нападение произошло 5 лет назад во время съемок сюжета на даче семьи замглавы МВД Сергея Чеботаря в селе Лесники в Киевской области.
Журналисты зафиксировали на видео физическое препятствование своей работе зятем Чеботаря. В тот же день Полищук вместе с группой молодых людей напал на оператора, и разбил и похитил его камеру. Было возбуждено уголовное дело по статьям: ст.171 ч.1 (умышленное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ст.186 ч.2 (грабеж, соединенный с насилием).
По данным издания, дело осознанно затягивали на протяжении 5 лет. Журналисты подчеркивают что глава МВД Арсен Аваков все это время не комментировал нападение зятя своего заместителя на журналистов.
Напомним, в "Слуге народа" рассказали, почему не уволили Авакова.
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