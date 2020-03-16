Суд оправдал зятя зама Авакова, который избил журналистов – СМИ

Суд оправдал зятя экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря.

16 марта Киево-Святошинский районный суд Киевской области оправдал зятя бывшего замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря Олега Полищука. Его подозревали в нападении и ограблении журналистов программы "Наши гроши с Денисом Бигусом". Об этом сообщает Bihus.Info

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Суд принял решение оправдать Полищука "в связи с недоказанностью, что в его действиях есть состав преступления".



Нападение произошло 5 лет назад во время съемок сюжета на даче семьи замглавы МВД Сергея Чеботаря в селе Лесники в Киевской области.



Журналисты зафиксировали на видео физическое препятствование своей работе зятем Чеботаря. В тот же день Полищук вместе с группой молодых людей напал на оператора, и разбил и похитил его камеру. Было возбуждено уголовное дело по статьям: ст.171 ч.1 (умышленное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ст.186 ч.2 (грабеж, соединенный с насилием).



По данным издания, дело осознанно затягивали на протяжении 5 лет. Журналисты подчеркивают что глава МВД Арсен Аваков все это время не комментировал нападение зятя своего заместителя на журналистов.



Напомним, в "Слуге народа" рассказали, почему не уволили Авакова.

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