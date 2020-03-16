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Суд оправдал зятя зама Авакова, который избил журналистов – СМИ

Комментариев: 2
Суд оправдал зятя экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря.
Экс-замглавы МВД Сергей Чеботарь
Экс-замглавы МВД Сергей Чеботарь

16 марта Киево-Святошинский районный суд Киевской области оправдал зятя бывшего замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря Олега Полищука. Его подозревали в нападении и ограблении журналистов программы "Наши гроши с Денисом Бигусом". Об этом сообщает Bihus.Info

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Суд принял решение оправдать Полищука "в связи с недоказанностью, что в его действиях есть состав преступления".

Нападение произошло 5 лет назад во время съемок сюжета на даче семьи замглавы МВД Сергея Чеботаря в селе Лесники в Киевской области.

Журналисты зафиксировали на видео физическое препятствование своей работе зятем Чеботаря. В тот же день Полищук вместе с группой молодых людей напал на оператора, и разбил и похитил его камеру. Было возбуждено уголовное дело по статьям: ст.171 ч.1 (умышленное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ст.186 ч.2 (грабеж, соединенный с насилием).

По данным издания, дело осознанно затягивали на протяжении 5 лет. Журналисты подчеркивают что глава МВД Арсен Аваков все это время не комментировал нападение зятя своего заместителя на журналистов. 

Напомним, в "Слуге народа" рассказали, почему не уволили Авакова.

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Теги: Аваков, Бигуc, МВД, Чеботарь, Полищук, суд
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Комментариев (2)
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rootor    16.03.2020, 20:24
Оценка:  +1
rootor
"Вечный и самый самый эффективный министр", он же мафиози в законе...
Путин-Xyйло    16.03.2020, 19:50
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
"Вечный министр" разрулил
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