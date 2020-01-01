Число подозрений на COVID-19 в Украине выросло

В Николаеве пребывает в изоляции шесть пациентов с подозрением на коронавирус, а в самоизоляции находятся 29 жителей Полтавской области.

У двух жителей Полтавской области подозрения на коронавирус не подтвердились mukachevo.net

В Николаеве в изоляции сейчас находятся шесть пациентов с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Николаевской ОГА Павел Георгиев, передает Укринформ.

"Сейчас в Николаевском областном центре лечения инфекционных болезней в изоляционных боксах находится шесть пациентов с подозрением на коронавирус. В них отобраны пробы и направлены в центральной лаборатории в Киев. Сейчас мы ждем результатов", - сказал Георгиев.

Он также отметил, что состояние пациентов стабильное, на данный момент угрозы жизни нет. Все они были за границей, или контактировали с людьми, которые вернулись.

Георгиев отметил, что самая большая проблема - нехватка средств индивидуальной защиты медиков. Они в области есть, но в ограниченном количестве. Если больных станет больше, то средств защиты для медиков не хватит. Георгиев отметил, что поставщики, с которыми медики обращаются с просьбой приобрести те или иные средства, берут предоплату с условием, что обеспечат заявки, по меньшей мере через месяц. Тест-систем в области пока нет.

У жителей Полтавы и Кременчуга после проведения ПЦР-диагностики не выявили признаков заболевания коронавирусом COVID-2019. При этом в регионе на самоизоляции находятся 29 человек: 14 человек в Полтаве, 15 - на территории области, сообщил директор Департамента здравоохранения Полтавской ОГА Виктор Лысак.

"Я хотел бы попросить всех жителей региона - не надо без нужды вызывать бригады скорой помощи. В последние дни участились вызовов, которые не всегда оправданы. Пожалуйста, относитесь с ответственностью, ведь подобные случаи тратят ресурсы экстренной помощи", - отметил Лысак.

В ОГА сообщили, что пациент из Кременчуга сейчас находится в больнице с диагнозом "острая респираторная вирусная инфекция", его состояние здоровья удовлетворительное. У полтавчанина обнаружили грипп типа B, и на данный момент он лечится в стационаре.

Также Лысак попросил жителей области не паниковать и пользоваться горячей линией Национальной службы здравоохранения 1677 (если недавно вернулись из-за границы). По информации ОГА, в области есть 308 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Ранее сообщалось, что число украинцев, инфицированных COVID-19 за границей, выросло. За пределами Украины коронавирусом инфицированы уже семь наших соотечественников.

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