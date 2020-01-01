Старшие классы? А мест нет. Как идет реформа образования

В Украине, если кто не заметил, еще и реформа образования идет полным ходом. И родители школьников внезапно обнаружили, что число выпускных и старших классов в школах резко сократилось.

Начиналось все нежно: с 2020-2021 учебного года средние школы планировалось разделить на три — начальную, среднюю и академические лицеи. В Министерстве образования заявляют, что это делается на благо детей, да и кто бы сомневался. Вот только родители почему-то бьют тревогу, пишет Ольга Байвидович в №5 Журнала Корреспондент.

Мама школьника, в прошлом журналист, а нынче медиаконсультант Нина Курята тоже увидела проблему и начала запрашивать районные управления образования Киева через сайт Доступ к правде. Из полученных ею ответов стало понятно, что с 2020-2021 учебного года только в одном из районов Киева в 21 школе из 45 прекращается набор в 10-11-е классы. Куда дальше пойдут дети, желающие получить полное среднее образование, которые не смогли занять «теплое местечко» в 10-м классе, большой вопрос.

«На сайте Министерства образования все разрисовано очень красиво — и о садике, и о НУШ (Новая украинская школа, проект реформы), и о... профессиональном образовании, а потом — о высшем образовании и науке. А вот о законченном среднем образовании я так ничего и не нашла. В разделе НУШ написано о «базовом стандарте» (5-9-е классы), а где же 10-11-е? А после них сразу идет «Профессиональное образование», — задает вполне резонный вопрос Курята.

Может быть, об этом знает министр образования Анна Новосад? Презентуя в ноябре 2019 года программу To do list изменений, которые запланировано было внедрить в сферах образования и науки в рамках трех временных промежутков (до конца 2019 года, в течение 2020 года и остальное — на протяжении пяти лет), она заявила, что изменения предпринимаются с целью создания такой системы образования, которая бы обеспечивала непрерывные возможности обучения — от раннего развития до взрослой жизни, давала доступ к качественному образованию и при необходимости позволяла развивать те компетентности и получать те знания, которые необходимы в современном мире. «Мы своей задачей видим выстраивание целостной системы, которая на каждом из уровней может подхватить человека и дать ему возможности и навыки, необходимые для успешной профессиональной и личной жизни», — отметила она. Так что там, в программе?

ЧТО ИМЕЕТСЯ ВВИДУ

Согласно программе To do list, уже с 2019 года в Украине планируется разделение средней образовательной школы на три ступени. Первая ступень — это школы, где дети будут учиться с 1-го по 4-й класс и получать перечень минимальных знаний. Начальные школы будут находиться в шаговой доступности.

Вторая ступень — школы с 5-го по 9-й класс, там учащиеся будут получать базовые знания.

И третья ступень — с 10-го по 11-й (12-й) класс, включающая в себя несколько ветвей. Либо это будут 10-11-е (12-е) классы академических лицеев, либо профессиональный колледж (читай: аналог ПТУ или техникума), где юноши и девушки будут обучаться от двух до четырех лет. По окончании этих структур можно поступить на бакалавриат и после него — в магистратуру высшего учебного заведения.

Казалось бы, ничего плохого в этом нет — возможность закончить среднее образование параллельно с получением рабочей профессии или среднего технического образования. Но, как утверждают опрошенные нами эксперты, чтобы перейти к этому разделению, прежде всего, стоит просчитать ресурсы и желательно открыть новые учебные заведения. Особенно это касается городов-миллионников, в которых ощущается дефицит образовательных учреждений в районах интенсивной застройки.

Как поделился с Корреспондентом директор специализированной школы №40 с углубленным изучением немецкого языка Александр Полторацкий, чтобы реализовать предусмотренное реформой разделение, необходимо строить новые школы. «Я согласен с идеей начальной школы. Но сейчас не хватает садиков, что там говорить о школах, которые в большинстве своем (наша не исключение) учатся в две смены. И не стоит забывать о нормах по количеству детей в классах, изложенных в новом законе об образовании. Им предполагается сократить количество учеников до 24 человек», — напоминает Полторацкий. Куда же девать «лишних»?

С другой стороны, согласно новой программе, уже существующим школам предлагается самим выбирать формат — с какого по какой классы они хотят обучать детей. Впрочем, эти изменения не сильно отразятся на специализированных школах, гимназиях или лицеях, где программы обучения рассчитаны именно с 1-го по 11-й класс. Напомним, что, согласно законодательству, девятиклассников после 9-го класса, если те хотят оставаться и дальше в тех школах, в которых учились, просто переводят в 10-й класс, а не выпускают, как раньше, отдавая на руки документы о неполном среднем образовании. Так что у старшеклассников есть все шансы остаться в школе. Если в той школе будут 10-11-е классы, конечно. А если нет?

ОТКУДА ПАНИКА

По словам Куряты, панические настроения связаны, прежде всего, с отсутствием коммуникации. «Пост, написанный мной в FB, отображает состояние коммуникаций. На одном из родительских форумов я увидела тему, что у нас вообще с реформой школы, касающейся старших классов. Оказалось, что единственная информация, доступная родителям, — запросы, сделанные ими через систему Доступ к правде в районные управления образования. Люди видят, что в их школах закрываются 10-е классы. Информации о том, куда эти дети пойдут, нет. Если сейчас закрываются старшие классы, то вопрос: где они откроются?» — делится она с Корреспондентом своими опасениями.

Также непонятно, что это за школы, где 10-е классы останутся и как будет проходить прием в них. Очевидно, в таких школах есть достаточно своих претендентов на места в 10-11-х классах. Каково же новичкам, которые придут из соседних школ, где старших классов нет?

Будет ли какой-то конкурс или вступительные экзамены, или, может, внедрят ВНО (внешнее оценивание). Пока информации о том, как это будет происходить, нет нигде.

К сожалению, в Министерстве образования и науки Украины не смогли за две недели, начиная с 21 февраля 2020 года, найти время и ответить на запрос Корреспондента о том, на каких условиях будут приниматься ученики в 10-11-е классы с 2020-2021 учебного года и сколько планируется выпустить в конце 2020 учебного года девятиклассников. Как, впрочем, и ответить на вопрос, планируется ли дополнительное создание лицеев или профтехучилищ, чтобы девятиклассники смогли иметь выбор — куда идти получать профессию, если нет желания закончить образование именно в средней школе. Более ясная ситуация в столице — киевские власти немного света пролили на планы по поводу реформы образования.

КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА В СТОЛИЦЕ

Как рассказали Корреспонденту в Департаменте образования и науки КГГА, в столице в 2020 году планируется выпустить 25.513 девятиклассников. Как отметила заместитель директора департамента Татьяна Шкурова, 10-е классы на 2020-2021 учебный год будут комплектоваться в зависимости от количества учащихся, которые планируют учиться в старшей школе. «Получение полного общего среднего образования обеспечивают такие учебные заведения, как учреждения общего среднего образования, учреждения профессионального (профессионально-технического), профессиональные перед высшими учебными заведениями, в том числе межшкольные ресурсные центры (межшкольные учебно-производственные комбинаты), имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности в сфере общего среднего образования», — напомнила она.

В Киеве к началу 2020-2021 учебного года уже функционирует 23 учреждения профессионального (профессионально-технического) образования второго и третьего аттестационного уровня, которые подчинены Департаменту образования и науки КГГА. А в соответствии с приказом Министерства образования и науки Украины от 16.04.2018 года №367 Об утверждении Порядка зачисления, отчисления и перевода учащихся в государственные и коммунальные учебные заведения для получения полного общего среднего образования, зачисление в 10-й класс учебного заведения I-III или ІІ-III степеней происходит после издания приказа о переводе в него учеников 9-го класса этого самого учебного заведения. На свободные места (при их наличии) дети зачисляются по конкурсу — кроме исключений, предусмотренных в указанном Порядке.

Для зачисления в учреждения образования III степени заявления о приеме подаются до 15 июня включительно. В учебное заведение III степени зачисление происходит, как правило, по конкурсу. Конкурс не проводится в случае, если количество поданных заявлений о приеме по состоянию на 15 июня не превышает норматива наполняемости классов, определенного Законом Украины Об общем среднем образовании.

К началу и в течение учебного года могут быть проведены дополнительные вступительные испытания для зачисления на свободные места в 10-11-х (12-х) классах (если они будут в наличии). Такой порядок действует сейчас. Будут ли проведены какие-то изменения в связи с разделением школ, пока неясно. Главный вопрос состоит в том, сколько будет претендентов на те места в 10-11-х классах, которые сохранятся. Пока что тренд таков, что количество таких мест стремительно сокращается.

ЧТО С СИСТЕМОЙ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ

Как уверяет Шкурова, в Киеве система профессионально-технического образования вполне удовлетворяет потребности столицы. В частности, подготовка квалифицированных рабочих в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования осуществляется по 119 профессиям для семи отраслей, а именно: промышленность, строительство, общественное питание, торговля, сфера обслуживания, связь и сельское хозяйство. Поэтому создание новых учреждений профессионального (профессионально-технического) образования в Киеве не планируется. Очевидно, к осени станет понятнее, смогут ли учреждения ПТО принять тех, кому не хватит мест в 10-11-х классах в тех школах, где такие классы будут оставлены.

Примерно такая же картина обстоит в Херсоне. Как поделилась с Корреспондентом преподаватель ГНЗ Высшего профессионального училища №2 города Херсона Анжела Золотухина, в городе и области есть достаточное количество как ПТУ, так и техникумов. «Это и морское училище, и в сфере общепита, и строительное, и гидрометеорологическое, и медицинское. Так что есть куда идти после девятого класса. Но вопрос в другом: какой смысл получения рабочих специальностей, если нет для них работы. У нас в городе почти не работает ни одно предприятие. А если и есть вакансии, то зарплаты маленькие. Дети после их окончания просто стремятся уехать, чтобы получать нормальные зарплаты», — говорит Золотухина.

На самом деле противопоставление странное, если закрыть глаза на качество подготовки рабочих профессий. В Украине сейчас лютый дефицит рабочих рук. Рост реальных зарплат — просто галопирующий. Другое дело, что после получения профессионально-технического образования молодые специалисты не вполне готовы или совсем не готовы приступить к работе.

Похоже, именно поэтому вместо учебы предпочитают уехать куда-то работать, чтобы сразу обучаться новой интересной в смысле зарплаты профессии.

ЧТО В ДРУГИХ СТРАНАХ

Реформа по типу запущенной Минобразования — идея не новая. В министерстве очень любят ссылаться на опыт европейских стран. Но при этом в Минобразовании почему-то забывают напомнить, что в Польше, где такое разделение школ по уровням было внедрено в 2012-2013 годах, начинают от этого отказываться.

И если раньше, начиная с 2012 года, в Польше внедряли три уровня образования в средней школе — в начальных школах учились с шести лет, и она была разделена на два цикла по три года — во время первого дети обучались одним учителем по всем предметам, а во втором было уже предметное обучения. После окончания этих двух циклов и сдачи обязательного международного квалификационного теста дети переводились в среднюю школу, где в течение следующих трех лет получали общее базовое образование, уча польский язык, историю, живопись, химию, физику и другие предметы. После этого трехлетнего цикла они также сдавали экзамены. И следующий этап — верхнее среднее образование, включающее в себя подготовку студентов, после окончания которого дети получали возможность сдать Аттестат зрелости, чтобы в дальнейшем иметь возможность поступить в вузы.

И вот с 2017 года в Польше вернулись к системе двухуровневого образования, действовавшей до реформы 2011-2012 годов. Сначала дети получают образование в «основной школе» — с 1-го по 8-й класс. После ее окончания они могут поступить либо в лицей, либо в техникум, либо в профессиональную школу.

Если говорить еще об одном соседе Украины — Чехии, то там также есть три ступени образования. Общее, которое включает в себя обучение по первой и второй ступеням и длится девять лет. В частности, первая ступень — с 1-го по 5-й класс, а вторая — с 5-го по 9-й. После окончания девяти классов у детей есть выбор — либо идти еще на два года в школу, чтобы получить полное среднее образование, но без права после окончания поступать в чешские вузы. Либо поступить в профессиональные училища, после окончания которых можно или пойти работать, или поступить в один из чешских университетов. Либо подать документы в гимназию, на базе которой идет подготовка учащихся к поступлению в те же высшие учебные заведения.

А что в США? Директор Дипломатической академии Сергей Корсунский рассказал Корреспонденту, что подобная трехуровневая система есть в США. «В Америке есть начальная, средняя и высшая школы. В США цель школы — это вырастить людей, которые могут разобраться в ведомости с зарплатой, работать потом в автосервисе, управлять краном; чтобы они могли грамотно написать жалобу на соседа. У меня дочь в пятом классе американской школы учили писать жалобу на полицию», — рассказал Корсунский. И добавил, что в США в вузы поступают только те, кто хочет получить высшее образование, остальные после окончания средней школы уже могут спокойно устраиваться работать и заниматься развитием своих профессиональных навыков. Но в США есть разветвленная система школ разного уровня, и муниципальные власти обеспечивают доступ к образованию при помощи самых разных инструментов. Одни только школьные автобусы чего стоят. И еще там имеется широкая сеть частных школ.

В Украине пока что мы обнаруживаем «бутылочное горлышко». Во-первых, после окончания девяти классов искусственно создается дефицит мест в старших классах, в том числе путем сокращения числа школ, где такие классы останутся. Во-вторых, в стране не создано и не предвидится создания современной системы профессионального образования. То есть примерно половина выпускников 9-х классов будут без всякой пользы или почти без всякой пользы проводить в ПТУ два года, чтобы потом начать учиться профессии почти с нуля или переучиваться заново.

ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ

Сергей Квит, экс-министр образования и науки Украины (2014-2016)

С одной стороны, если речь идет о старших классах, в которых учатся, например, три-пять человек, где нет ни материальной базы, ни учителей, то их можно было бы перевести в те школы, где это все есть. Понятно, что в малонаселенном пункте не может быть школа полноформатной. С другой — речь не идет о том, что школы будут закрываться. Мне кажется, что здесь речь идет о том, чтобы дети смогли получить качественное образование, чтобы потом иметь возможность поступить в вузы. Если говорить о разделении старших классов — скажем, часть идет в академические лицеи, а часть — получать профессиональное образование, то это будет непросто. Все зависит от того, что будет дальше и как это будет внедряться.

Татьяна Пашкина, мама десятиклассника, HR-эксперт rabota.ua

Если говорить об изменениях в обучении, то все, что написано Минобразования, звучит хорошо и смотрится логично. Но в наших реалиях эта реформа до каких-то Горишних Плавней или села Старые Вишни докатится лишь в 2050 году. Анонсирование хорошее, еще бы финансирование хорошее, ведь все эти инициативы — двустороннее движение по одной дороге. Если не будет просветительской работы, родители так и будут отправлять чад в юристы и менеджеры по одной простой причине — у них нет знаний по рынку труда и понимания, что хотят и могут делать их дети. С другой стороны, будет присутствовать ощущение ужаса: как, соседский ребенок окончил вуз, а мой — ПТУ? Почему в США механик или юрист — абсолютно нормальные профессии и нет сортировки на высших или низших? И работодатели, и сами работники могут выбирать. У нас, когда дети начинают заниматься поиском работы, они не видят вакансий, потому что в Инстаграме их нет. Наши дети отходят из реалий от года в год. И если их опросить, то у нас будут лишь блогеры и инстаграм-богини, и прочие депутаты, которые непонятно чем занимаются.

Александр Полторацкий, директор специализированной школы №40, Киев

Если рассуждать гипотетически, то те, кто будет учиться в начальной школе, должны будут писать ВНО. Нынешняя государственная итоговая аттестация после начальной школы — это профанация, поскольку учителя младшей школы хотят оставить о себе хорошее мнение и память и поэтому завышают оценки. Именно по этой причине в пятом классе и начинается снижение минимум на два балла. Если в Минобразования придумают для них какие-то тесты, чтобы детей проверял какой-то независимый эксперт, — это было бы неплохо. После начальной школы будет идти классическая гимназия, как это разработано у нас. А после окончания средней школы дети вместе с родителями будут выбирать, как и раньше, что лучше — идти в 10-й класс или поступать в какой-то колледж. Но вопрос не в этом. Школ просто не хватает. Если в Киеве центр стоит пустой, то у нас в районе школы переполнены. Неплохо было бы подумать над этим вопросом.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Никита Коляда, ученик 9-го класса, Киев

Было бы неплохо, если в 10-11-х классах можно было бы учиться и получать дополнительные знания, которые потом пригодятся при поступлении в вуз. Кстати, после девятого класса я буду стараться поступить в лицей при КПИ, чтобы там уже получить полное среднее образование. Если не удастся, останусь учиться в той же школе, что и сейчас. После получения полного среднего образования буду сдавать ВНО и уже по его результатам смотреть, стоит ли поступать в украинский вуз или лучше поехать в другую страну. Например, в Чехии очень хорошее образование. Я серьезно занимаюсь программированием и думаю продолжать развивать свои умения в этой сфере.