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В Украине запретили пассажирские перевозки

Комментариев: 3
С полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки. Также прекращается работа метрополитенов.
Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений
Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений
facebook.com/cvODA

С полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки. Об этом написал министр инфраструкртуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

"Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек в маршрутных такси и до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая. Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений", - написал Криклий.

Кроме того прекращается работа метрополитенов в городах.

Министр инфраструктуры призвал украинцев соблюдать эти нормы и по возможности оставаться дома.

Отметим, что мэр Харькова Геннадий Кернес в комментарии Украинской правде заявил, что он не будет выполнять распоряжение президента Владимира Зеленского о закрытии на время карантина метрополитена.

"Я против закрытия метро и закрывать его не собираюсь! Метро пользуются все категории льготников. Считаю абсолютно необоснованным такое решение для города, где не зафиксирован ни один случай заболевания. Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться", - сказал Кернес.

Ранее Зеленский анонсировал жесткие меры безопасности. Президент просил правительство остановить междугороднее и межобластное сообщения и работу метрополитенов.

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Теги: вирусы, Вирус, Кабмин Украины, пассажирские перевозки, поезда, авиаперевозки, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Путин-Xyйло    16.03.2020, 22:54
Оценка:  +6
Путин-Xyйло
Работу, зарплату и квартплату тоже отменят; и будут бесплатно раздавать продукты?
za4arovanaj    16.03.2020, 23:00
Оценка:  +2
za4arovanaj
А лутше умереть на работе... Или заразиться и разнести вирус по городу...
Люди да включите Вы головы все...
Италия...Франция...Испания...с колько умерших...
Demiurg79    16.03.2020, 22:47
Оценка:  +2
Demiurg79
Кернеса пора закрыть.
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