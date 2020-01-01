Зеленский ответил Кернесу и рассказал, как украинцам добираться на работу

Президент прокомментировал возможный транспортный коллапс в больших городах Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что не нужно ждать “увеличения количества больных в Украине“. По словам гаранта, “именно поэтому нужно закрыть все, где есть скопление людей“. Об этом президент заявил в эфире программы Свобода слова.

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“Как людям добираться? Как человеку, не президенту мне хочется, чтобы люди оставались дома. Это лучший вариант борьбы с коронавирусом. Пожалуйста, пользуйтесь маршрутками, такси, троллейбусами, трамваями“ - отметил Зеленский.

Президент подтвердил ограничения в общественном транспорте. В частности, в маршрутках будет разрешено перевозить до 10 человек, в троллейбусах и трамваях - до 20 человек в одном вагоне.

Других вариантов добраться на работу нет. Можно пешком - отметил Зе

Зеленский рассказал о встрече с представителями бизнеса. Сегодня была достигнута договоренность о том, что предприниматели предоставят своим работникам отдельный транспорт.

Я понимаю, что люди ждут ответа. При всем уважении - “Как государству сделать все, чтобы наименьшее количество людей заболели коронавирусом“ - Зе

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“Мы решаем приоритетные вопросы. Приоритетный сейчас - жизнь людей. Потом работа. Как мы можем помочь людям? Сейчас правительство разрабатывает специальные проекты. Хоть у нас ограниченный ресурс и мы не Франция“ - отметил Зеленский.

Все пенсионеры с выплатами до пяти тысяч гривен получат доплату в размере тысячи гривен - подчеркнул Зе

Также президент прокомментировал заявление мера Харькова Геннадия Кернеса о том, что он не будет выполнять распоряжения правительства.

Ответственность за каждого больного человека в Харькове будет его. Скажу осторожно. Если он будет нарушать закон, его ожидает уголовная ответственность - подчеркнул Зеленский

Также глава государства рассказал о создании крупной структуры, которая будет заниматься доставкой продуктов и бытовых товаров.

Зеленский подтвердил возможность введения чрезвычайного положения в Украине.

Ранее Зеленский попросил Кабмин остановить метро и междугородние автобусы.

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