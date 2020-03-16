"Общайтесь с детьми, читайте книги, смотрите кино" - посоветовал президент.

Зе о карантине: "Пришло время бороться с демографическим кризисом" Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о самом действенном способе, чтобы уберечься от коронавируса. По словам Зе, нужно максимально оставаться дома. Об этом он рассказал в эфире программы Свобода слова.

Если у вас высокая температура, срочно звоните врачу. Мы поможем - подчеркнул президент

Зеленский отметил, что во время встречи с бизнесом была достигнута договоренность о создании специального фонда для поддержки медицины. В частности, на “скорые“ и лекарства.

“Нам сейчас срочно нужно 500 “скорых“. Это количество, которого не хватает для наших больниц. Мы делаем отдельный фонд. Нам понадобится где-то 12-13 миллиардов гривен. Нам нужна их помощь“, - отметил Зе.

Также Владимир Зеленский рассказал, чем заняться во время карантина.

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“Из-за работы у нас всегда не хватает времени. Родители мало общаются с детьми, а дедушки и бабушки с внуками. Будьте дома, читайте книги, смотрите кино“ - отметил Зеленский.

Молодым людям. Никто не отменял демографический кризис. Я думаю, что пришло время бороться и с этим - подытожил Зе

Ранее сообщалось о том, что Зеленский ответил Кернесу и рассказал, как украинцам добираться на работу.

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