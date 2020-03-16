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Зе о карантине: "Пришло время бороться с демографическим кризисом"

Комментариев: 11
"Общайтесь с детьми, читайте книги, смотрите кино" - посоветовал президент.
Зе о карантине: "Пришло время бороться с демографическим кризисом"
Зе о карантине: "Пришло время бороться с демографическим кризисом"
Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о самом действенном способе, чтобы уберечься от коронавируса. По словам Зе, нужно максимально оставаться дома. Об этом он рассказал в эфире программы Свобода слова. 

Если у вас высокая температура, срочно звоните врачу. Мы поможем - подчеркнул президент

Зеленский отметил, что во время встречи с бизнесом была достигнута договоренность о создании специального фонда для поддержки медицины. В частности, на “скорые“ и лекарства. 

“Нам сейчас срочно нужно 500 “скорых“. Это количество, которого не хватает для наших больниц. Мы делаем отдельный фонд. Нам понадобится где-то 12-13 миллиардов гривен. Нам нужна их помощь“, - отметил Зе.

Также Владимир Зеленский рассказал, чем заняться во время карантина. 

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“Из-за работы у нас всегда не хватает времени. Родители мало общаются с детьми, а дедушки и бабушки с внуками. Будьте дома, читайте книги, смотрите кино“ - отметил Зеленский.

Молодым людям. Никто не отменял демографический кризис. Я думаю, что пришло время бороться и с этим - подытожил Зе 

Ранее сообщалось о том, что Зеленский ответил Кернесу и рассказал, как украинцам добираться на работу.

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Теги: Владимир Зеленский, коронавирус
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Комментариев (11)
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Spellpusha    17.03.2020, 00:09
Оценка:  +8
Spellpusha
у нас демографічна криза?
Spellpusha    17.03.2020, 00:19
Оценка:  +5
Spellpusha
дуже дивний спосіб, повідомити нації про демографічну кризу. Хоча я дуже сумніваюся. Наскільки мені відомо криза в комуністичному Мордорi на сході від нас.
Spellpusha    17.03.2020, 00:21
Оценка:  +7
Spellpusha
і не тільки демографічна! Бугагага
Spellpusha    17.03.2020, 00:24
Оценка:  +7
Spellpusha
Смішно як комуняки подмінусовивають, але відкрито бояться виступити. Ви брудні комуністичні свині! Вас в рот ябали і будуть ябать!
nommu1    16.03.2020, 23:55
Оценка:  +10
nommu1
что-то он как-то быстро округлел, не?
Брюква_и_Клюква    16.03.2020, 23:57
Оценка:  +9
Брюква_и_Клюква
Насмотрелся на всяких дебилов и вколол себе ботокс в щечки
Путин-Xyйло    17.03.2020, 00:00
Оценка:  +8
Путин-Xyйло
Заодно накачал шею и сраньку?
Spellpusha    17.03.2020, 00:11
Оценка:  +8
Spellpusha
надивився коли сцяв пуйлу на харю монголотатарську
Брюква_и_Клюква    16.03.2020, 23:48
Оценка:  +9
Брюква_и_Клюква
Наконец-то у Нелоха появится время прочитать хоть какую-то книгу
Путин-Xyйло    16.03.2020, 23:59
Оценка:  +9
Путин-Xyйло
Читать? Он будет смотреть квартал и гордиться!
Брюква_и_Клюква    17.03.2020, 00:08
Оценка:  +7
Брюква_и_Клюква
Научится. Квартал ему самому надоел, а размножаться не с кем, после того, как Андрюша уехал.
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