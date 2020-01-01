Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Появился список рейсов эвакуации украинцев домой

Комментариев: 0
Граждан Украины эвакуируют из Египта, Турции, США, Армении, ОАЭ, Канады, Таиланда, Грузии, Азербайджана, Молдовы и Израиля.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий
Министр инфраструктуры Владислав Криклий
прес-служба МІУ

Министерство инфраструктуры Украины обнародовало перечень международных чартерных авиарейсов, которые запланированы на 17 марта, для эвакуации украинцев из-за вспышки коронавируса. Об этом, в понедельник, 16 марта, сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

Украинцев эвакуируют из Египта, Турции, США, Армении, ОАЭ, Канады, Таиланда, Грузии, Азербайджана, Молдовы и Израиля.

Со всем списком чартерных рейсов, который постоянно обновляется, можно ознакомиться по ссылке.

Ранее В МИД Украины за помощью обратились 1791 украинцев, которые не могут выехать из стран пребывания в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, что ранее в Украине был создан координационный совет по COVID-19. В совет во главе с президентом Зеленским вошли представители Кабмина, ОП и военные.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: карантин, Авиарейсы, Министерство инфраструктуры, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь