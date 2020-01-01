Рада будет работать во время карантина

Коронавирус бьет не только по здоровью, но и по экономике, по государственным институтам, по благосостоянию и повседневной жизни людей.

Замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук заявила, что во время встречи фракции с президентом Владимиром Зеленским, народные депутаты единогласно согласились, что Верховная Рада продолжит работать во время карантина из-за коронавируса. Об этом она написала в Facebook.

При этом она отметила, что народные депутаты не могут себе позволить идти на карантин. "Фракция встретилась с президентом. Говорили откровенно и местами эмоционально. В итоге практически единодушно согласились с позицией главы государства. Верховная Рада будет работать. Мы не можем себе позволить идти на карантин и не работать в сессионном зале", - сообщила Кравчук.

Также нардеп отметила, что коронавирус бьет не только по здоровью, но и по экономике. "Украина стоит перед вызовами, которых никогда не было. Вызовами глобального характера. Коронавирус бьет не только по здоровью, но и по экономике, по государственным институтам, по благосостоянию и повседневной жизни людей. В такой ситуации народные избранники - если они действительно народные - не могут позволить себе отсиживаться, прячась за процедурами и нормами. Это тот самый момент, когда власть должна показать свою сплоченность и решимость в борьбе с глобальным бедствием", - добавила она.

Ранее Владимир Зеленский в видеообращении по поводу коронавируса, опубликованном в понедельник, 16 марта, выступил против изменения графика Верховной Рады.

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