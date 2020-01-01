Кабмин принял неотложные меры против COVID-19

В правительстве просят всех с пониманием отнестись к введенным ограничениям и позаботиться о себе и своих родных.

Кабинет министров усилил карантинные меры в связи с угрозой распространения коронавируса в Украине. Об этом сообщает Правительственный портал.

Кабмин решил приостановить с 18 марта железнодорожные, авиа и автобусные пассажирские перевозки, закрыть метро, запретить перевозку более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах, автобусах, маршрутках.

Кроме того, с 17 марта запретить принимать посетителей учреждениям культуры, ТРЦ, ресторанам и кафе, однако возможна доставка еды, ввести в Житомирской и Черновицкой областях режим чрезвычайной ситуации с 17 марта, запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, ограничить экспорт продуктов питания согласно перечню, составленному правительством, не допускать на атомные электростанции и города-спутники работников с признаками респираторных заболеваний и усилить санитарно-пропускной контроль для персонала.

Минздрав должен обеспечить временное прекращение проведения плановых операций кроме срочных и неотложных.

Вместе с тем, разрешается торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Также можно осуществлять банковскую и страховую деятельность.

В Кабмине отмечают, что меры жесткие и кардинальные, но здоровье и жизнь граждан важнее временных неудобств. Правительство просит всех с пониманием отнестись к введенным ограничениям и позаботиться о себе и своих родных.

Ранее президент заявил, что в Украине будет введен режим чрезвычайного положения, если будет необходимость.

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