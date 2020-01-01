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В СБУ прокомментировали слухи о распылении химикатов над Киевом

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Служба безопасности Украины фиксирует попытки распространения фейков, связанных с темой коронавируса в Украине.
СБУ призвала не постить фейки о коронавирусе
СБУ призвала не постить фейки о коронавирусе

В Службе безопасности Украины опровергли распространяемую информацию о якобы ночном распылении над Киевом химических веществ с вертолета для дезинфекции и предложили использовать официальные источники получения актуальной информации.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что "в последнее время киберспециалисты Службы безопасности Украины фиксируют попытки распространения фейков, связанных с темой коронавируса в Украине. Свежий пример - слухи о якобы ночное распыления над Киевом химических веществ с вертолета для дезинфекции. "Советуют" закрывать балконы и не находиться на улицах с 23-00 до 5-00".

В СБУ посоветовали взвешенно относиться к любой непроверенной информации. "Ведь мы прекрасно понимаем, с какой целью в социальных сетях публикуют похожую ерунду", – подчеркнули в ведомстве.

"Уверены, что наша страна спокойно пройдет этот непростой период. А те, кто хочет расшатать ситуацию, обязательно окажутся под особым вниманием Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ", – сказано в сообщении.

Также в Службе посоветовали пользоваться официальными источниками получения актуальной информации.

Ранее в социальных сетях распространяли сообщения о якобы распылении с воздуха лекарств для дезинфекции. 

В Киеве зафиксированы больные коронавирусом

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Теги: Киев, СБУ, слухи, вертолет, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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