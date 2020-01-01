Больницы отменяют плановые операции из-за карантина

Министерство здравоохранения готовит соответствующий приказ, согласно которому все медицинские учреждения должны отменить операции.

Украинским врачам рекомендуют отменить запланированные операции на период карантина в связи с коронавирусом. Об этом сказал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире канала ICTV.

По его словам, Министерство здравоохранения готовит соответствующий приказ, согласно которому все медицинские учреждения должны отменить плановые операции и госпитализации на период обострения ситуации вокруг распространения коронавируса COVID-19.

Напомним, что ранее министр здравоохранения Илья Емец заявил, что больницы должны быть немедленно перепрофилированы в инфекционные.

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