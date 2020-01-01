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Больницы отменяют плановые операции из-за карантина

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Министерство здравоохранения готовит соответствующий приказ, согласно которому все медицинские учреждения должны отменить операции.
Минздрав готовит приказ об отмене запланированных операций
Минздрав готовит приказ об отмене запланированных операций

Украинским врачам рекомендуют отменить запланированные операции на период карантина в связи с коронавирусом. Об этом сказал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире канала ICTV.

По его словам, Министерство здравоохранения готовит соответствующий приказ, согласно которому все медицинские учреждения должны отменить плановые операции и госпитализации на период обострения ситуации вокруг распространения коронавируса COVID-19.

Напомним, что ранее министр здравоохранения Илья Емец заявил, что больницы должны быть немедленно перепрофилированы в инфекционные.

Кабмин принял неотложные меры против COVID-19

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Теги: операция, Минздрав, врачи, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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