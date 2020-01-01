Итоги 16 марта: Меры правительства и коронавирус в Киеве
В Украине умерла женщина с подозрением на COVID-19
В инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19.
Смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии.
В Украине запретили пассажирские перевозки
С полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.
Кроме того, прекращается работа метрополитенов в городах.
Максимальная изоляция
Местные власти ввели жесткий карантин в городах Украины, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. На местах закрыли развлекательные и торговые центры, кафе, рестораны.
В областях, где были подтверждены случаи коронавируса - в Черновицкой и Житомирской – с 17 марта введен режим чрезвычайной ситуации.
На территорию страны не пускают иностранных граждан. Прекратили работу пункты пропуска в международных аэропортах.
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал запретить массовые мероприятия, в которых участвуют более 10 человек, включительно с церковными обрядами и церемониями.
Зеленский инициировал переговоры с МВФ о финансовой помощи
Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести переговоры с МВФ о финансовой поддержке для преодоления последствий коронавируса.
Кроме того, глава государства анонсировал налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса.
Будут наказывать – обнародован текст законопроекта о коронавирусе
Украинцев предлагают наказывать за нарушение карантина. Для граждан предусмотрен штраф - до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов, для должностных лиц - до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Гривна ушла вниз
Доллар и евро стали дороже. На межбанке курс американской валюты в продаже вырос на 50 копеек до 26,72 гривен за доллар, курс в покупке до 26,68 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 55 копеек до 29,66 гривен за евро.
В Киеве зафиксированы больные коронавирусом
В Киеве зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По информации МОЗ, пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение. Один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции.
Нефть упала до уровня “черного понедельника“
Мировые цены на нефть упали ниже уровня недельной давности - до $29,52 за баррель, что ниже уровня “черного понедельника“ неделей ранее и является минимумом с января 2016 года.
Украина впервые провела транзит газа для стран ЕС
Впервые Украина провела транспортировку газа из Венгрии в Словакию, осуществив первый для страны транзит между двумя странами Евросоюза.
Заказчиком транспортировки газа в системе short-haul выступил известный немецкий энергетический трейдер.
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