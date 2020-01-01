Итоги 16 марта: Меры правительства и коронавирус в Киеве

Кабмин усилил карантинные меры, в столице зафиксированы больные коронавирусом. Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Кабинет министров усилил карантинные меры в связи с угрозой распространения коронавируса в Украине facebook.com/KabminUA

В Украине умерла женщина с подозрением на COVID-19

В инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19.

Смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии.

В Украине запретили пассажирские перевозки

С полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.

Кроме того, прекращается работа метрополитенов в городах.

Максимальная изоляция

Местные власти ввели жесткий карантин в городах Украины, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. На местах закрыли развлекательные и торговые центры, кафе, рестораны.

В областях, где были подтверждены случаи коронавируса - в Черновицкой и Житомирской – с 17 марта введен режим чрезвычайной ситуации.

На территорию страны не пускают иностранных граждан. Прекратили работу пункты пропуска в международных аэропортах.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал запретить массовые мероприятия, в которых участвуют более 10 человек, включительно с церковными обрядами и церемониями.

Зеленский инициировал переговоры с МВФ о финансовой помощи

Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести переговоры с МВФ о финансовой поддержке для преодоления последствий коронавируса.

Кроме того, глава государства анонсировал налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса.

Будут наказывать – обнародован текст законопроекта о коронавирусе

Украинцев предлагают наказывать за нарушение карантина. Для граждан предусмотрен штраф - до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов, для должностных лиц - до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Гривна ушла вниз

Доллар и евро стали дороже. На межбанке курс американской валюты в продаже вырос на 50 копеек до 26,72 гривен за доллар, курс в покупке до 26,68 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 55 копеек до 29,66 гривен за евро.

В Киеве зафиксированы больные коронавирусом

В Киеве зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По информации МОЗ, пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение. Один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции.

Нефть упала до уровня “черного понедельника“

Мировые цены на нефть упали ниже уровня недельной давности - до $29,52 за баррель, что ниже уровня “черного понедельника“ неделей ранее и является минимумом с января 2016 года.

Украина впервые провела транзит газа для стран ЕС

Впервые Украина провела транспортировку газа из Венгрии в Словакию, осуществив первый для страны транзит между двумя странами Евросоюза.

Заказчиком транспортировки газа в системе short-haul выступил известный немецкий энергетический трейдер.

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