Главой ГБР может стать "Слуга" Монастырский- СМИ

Глава парламентского комитета по правоохранительной деятельности может возглавить ГБР.

16 марта президент Владимир Зеленский внес кандидатуру главы Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой на должность Генерального прокурора. ГБР вместо Венедиктовой может возглавить глава комитета по правоохранительной деятельности Верховной Рады Денис Монастырский. Об этом на своей странице в Facebook написал главред издания"Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

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"Потеря управляемости фракцией "Слуга народа" в парламенте, невозможность продвинуть стратегические голосования в виде рынка земли и закона о запрете возврата средств национализированных банков, поставила Зеленского перед необходимостью решать проблему генпрокурора. Только генпрокурор может быть той дубинкой, которая висит над головой депутатов и дает президенту какие-то дисциплинарные рычаги", - пишет Бутусов.

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Бутусов также назвал несколько кандидатур, которые, по его информации также рассматривались на должность генпрокурора.



"Среди других кандидатов на пост генпрокурора рассматривались и рассматриваются также прокурор Сергей Кизь, замглавы ОП Андрей Смирнов, бывший патентный поверенный 95 квартала и народный депутат Сергей Ионушас, заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов", - отметил журналист.

Напомним, президент Владимир Зеленский внес в Верховну Раду кандидатуру генерального прокурора.

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