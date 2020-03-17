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Рада продолжит работу, несмотря на карантин - Разумков

Комментариев: 1
Началось внеочередное заседание Верховной Рады.
Спикер парламента Дмитрий Разумков
Спикер парламента Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков/Facebook

17 марта открылась внеочередная сессия Верховной Рады. Несмотря на карантинные меры из-за коронавируса парламент продолжит работу. Об этом заявил спикер ВР Дмитрий Разумков во время заседания.

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При этом Разумков заявил, что работа Рады изменит формат, но не будет закрываться на карантин.

На заседании присутствует премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В своем выступлении с парламентской трибуны премьер отметил, что власти могут принять жесткие решения для защиты граждан от коронавируса.

"Мы не хотим сеять панику, но и не хотим тянуть ...Решения должны быть быстрыми и при необходимости жесткими", - заявил Шмыгаль.



Напомним, Кабмин принял неотложные меры против COVID-19.

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Теги: Коронавирус в Украине, Карантин, рада, Разумков, Шмыгаль
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Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    17.03.2020, 09:56
Оценка:  +4
СтальнаяКрыса
У кого есть биометрический паспорт и смартфон с функций NFC? Говорили что можно свободно читать, то же должно быть и в отношении карточки депутата. Если это так то не сложно написать программу и тогда депутаты смогут собираться каждый в своём доме на случай ЧП с коронавирусом.
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