Рада продолжит работу, несмотря на карантин - Разумков

Началось внеочередное заседание Верховной Рады.

17 марта открылась внеочередная сессия Верховной Рады. Несмотря на карантинные меры из-за коронавируса парламент продолжит работу. Об этом заявил спикер ВР Дмитрий Разумков во время заседания.

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При этом Разумков заявил, что работа Рады изменит формат, но не будет закрываться на карантин.



На заседании присутствует премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В своем выступлении с парламентской трибуны премьер отметил, что власти могут принять жесткие решения для защиты граждан от коронавируса.



"Мы не хотим сеять панику, но и не хотим тянуть ...Решения должны быть быстрыми и при необходимости жесткими", - заявил Шмыгаль.





Напомним, Кабмин принял неотложные меры против COVID-19.

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