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Рада не закроется на карантин – Разумков

Комментариев: 1
Парламент изменит формат своей работы, но закрывать не будет, заверил спикер Верховной Рады.
Внеочередное заседание парамента
Внеочередное заседание парамента
Скриншот

Верховная Рада продолжит свою работу в условиях эпидемии коронавируса, и не закроется на карантин. Об этом сказал на внеочередном заседании парламента спикер Дмитрий Разумков утром во вторник, 17 марта.

"Мы продолжаем работу, потому что мы понимаем всю ответственность, которая лежит на нас, которая лежит на президенте, на правительстве. Мы действительно меняем формат работы, но не закрываемся на карантин", – сказал Разумков.

Накануне стало известно, что Верховная Рада проведет внеочередное заседание, в ходе которого нардепы рассмотрят шесть законопроектов – по коронавирусу и для изменения графика работы парламента.

Вечером в понедельник Дмитрий Разумков собрал глав парламентских фракций и депутатских групп на совещание.

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Теги: эпидемия, Рада, Верховная Рада, парламент, карантин, Коронавирус, Дмитрий Разумков, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
iviss    17.03.2020, 10:09
Оценка:  0
iviss
Что то нае...вым попахивает.
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