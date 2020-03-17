На Шри-Ланке застряли 105 украинцев: "Борисполь" не принимает самолет

Украинцы записали обращение к Зеленскому.

В городе Коломбо 105 украинских граждан не смогли вылететь на Родину. По их словам, аэропорт “Борисполь“ отказался принимать самолет. Об этом сообщает Украинская Правда.

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Так, по словам пассажиров, они должны были вылететь из столицы Шри-Ланки Коломбо рейсом FZ-558/727 Коломбо – Дубай-Киев. Туроператор также подтвердил, что вылет будет по расписанию. Однако позже украинцам отказали в регистрации.

В авиакомпании FlyDubai пояснили, что Украина отказалась принимать борт. При этом в авиакомпании заявили, что готовы доставить украинцев на Родину. Отмечается, что среди тех, кто застрял на Шри-Ланке, много детей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киев прилетел экипаж лайнера Diamond Princess. В Украину вернулись 46 человек. Все здоровы.

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