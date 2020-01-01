Одного нашли: известно, кто станет министром экономики

“Слуга народа” уже согласовала кандидатуру на пост одного из министров.

Фракция “Слуги народа” на заседании согласовал кандидатуру Игоря Петрашко на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Соответствующий проект постановления уже зарегистрирован на официальном сайте парламента.

Известно, что голосование за назначение Петрашко на пост министра экономики состоялось сегодня, 17 марта.

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По данным издания Latifundist, Игорь Петрашко работал в киевском представительстве компании Ernst & Young, в инвестиционной компании “Тройка Диалог Украина”. Кроме того, он был главой Департамента корпоративного бизнеса в Сбербанке РФ. С апреля 2013 году он работает в крупном агрохолдинге Ukrlandfarming.

Напомним, Зеленский внес в Раду кандидатуру генпрокурора. Официально подтверждена информация о назначении преемницей Руслана Рябошапки Ирины Венедиктовой из ГБР.

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