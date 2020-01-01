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Рада приняла закон о противодействии коронавирусу: Подробности

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За закон проголосовали 344 народных депутатов.
Рада проголосвала за законопроект №3219
Рада проголосвала за законопроект №3219
Скриншот

17 марта на внеочередном заседании парламента, народные депутаты 344 голосами поддержали законопроект №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)".

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В частности, данный закон предусматривает наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов за: нарушение карантинных правил, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней", другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями.

В случае данных нарушений должностными лицами - штраф будет выписан в размере от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов . Те же действия, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия - будут наказыватся лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Закон также предусматривает введение таких временных норм:

  • освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС на лекарства, медицинские изделия и/или медицинское оборудование, предназначенное для предотвращения возникновения и распространения коронавируса;
  • проведение закупки товаров, работ и услуг необходимых этой цели без применения процедур, предусмотренных ЗУ "О публичных закупках";
  • стопроцентная предоплата за такие товары, работы и услуги;
  • контроль Кабинетом министров цен на лекарства, медицинские и социально значимые товары


Напомним, Рада продолжит работу, несмотря на карантин.

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Теги: Карантин, Коронавирус в Украине, рада
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