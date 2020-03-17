Рада одобрила закон о противодействии коронавирусу

Документом предусмотрена уголовная и административная ответственность за нарушение мер предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник, 17 марта, приняла за основу и в целом законопроект №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19). "За" проголосовали 344 нардепа.

Документом предусмотрено осуществление закупки товаров, работ и услуг без применения процедур, предусмотренных законом Украины "О публичных закупках" для возможности оперативно реагировать на ситуацию. Также закон предусматривает возможность стопроцентной предоплаты за товары, работы и услуги, которые закупают для предотвращения и борьбы с COVID-19.

Документ освобождает от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств и изделий медицинского назначения, которые закупают для предотвращения и борьбы с коронавирусной инфекцией.

Согласно закону, Кабмин должен контролировать цены на лекарственные препараты, товары медицинского назначения и социально значимых товаров.

Законом предусмотрено предоставление возможности населению работать дистанционно в условиях карантина. Также документ запрещает проведение мероприятий государственного надзора и контроля на время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом.

Также закон запрещает отменять действие справки о взятии на учет внутренне перемещенных лиц. Запрет действует 30 дней.

Согласно закону, факт введения карантина относится к форс-мажорным обстоятельствам; в документе прописано продление сроков получения и предоставления административных и других услуг; ряд мероприятий, направленных на защиту прав и интересов внутренне перемещенных лиц, недопущение прекращения предоставления жилищных субсидий, регистрации безработных и т.д.; запрет на проведение органами государственного надзора (контроля) плановых мероприятий по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности.

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Кабмину законом поручено в недельный срок установить дополнительные доплаты к зарплате медицинским и другим работникам, непосредственно занятым на работах по ликвидации заболевания среди людей коронавирусом, в размере до 200 процентов заработной платы на период осуществления мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) до завершения выполнения этих мероприятий, а также доплаты отдельным категориям работников, обеспечивающих основные сферы жизнедеятельности.

Кроме того, в законе прописывается административная ответственность за самовольное оставление места обсервации (карантина) лицом, которое может быть инфицировано болезнью COVID-19, а также повышение уголовной – за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний.

Напомним, 16 марта на сайте украинского парламента был опубликован текст законопроекта №3219. Вчера его рассматривал Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

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