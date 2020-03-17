Националисты под Радой устроили небольшой митинг

Они критикуют власти и выступают против принятия непопулярных законов.

Утром во вторник, 17 марта, перед внеочередным заседанием Верховной Рады, националисты устроили небольшой митинг. Они протестуют против принятия некоторых законов, а также критикуют власть Владимира Зеленского. Об этом сообщает PavlovskyNews у себя в Telegram-канале.

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Так, митингующие протестуют против принятия закона о рынке земли, возобновления подачи водоснабжения в оккупированный Крым, а также назначения Венедиктовой на пост генпрокурора Украины.

Митинг проходит спокойно. Столкновений с правоохранителями не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада одобрила закон о противодействии коронавирусу. Документом предусмотрена уголовная, а также административная ответственность за нарушение мер предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

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