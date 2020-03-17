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Националисты под Радой устроили небольшой митинг

Комментариев: 1
Они критикуют власти и выступают против принятия непопулярных законов.
Митинг у стен Рады
Митинг у стен Рады
t.me/pavlovskynews

Утром во вторник, 17 марта, перед внеочередным заседанием Верховной Рады, националисты устроили небольшой митинг. Они протестуют против принятия некоторых законов, а также критикуют власть Владимира Зеленского. Об этом сообщает PavlovskyNews у себя в Telegram-канале

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Так, митингующие протестуют против принятия закона о рынке земли, возобновления подачи водоснабжения в оккупированный Крым, а также назначения Венедиктовой на пост генпрокурора Украины.

Митинг проходит спокойно. Столкновений с правоохранителями не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада одобрила закон о противодействии коронавирусу. Документом предусмотрена уголовная, а также административная ответственность за нарушение мер предотвращения распространения инфекционных заболеваний. 

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Теги: Националисты, Рада, Митинг
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Комментариев (1)
Alexsy    17.03.2020, 10:14
Оценка:  -1
Alexsy
Пусть побольшей кучей собираютя!
Эх жалко коронавирус не между 13-14 гг. появился!
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