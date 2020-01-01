Почти 2 тыс украинцев в Польше просят об эвакуации, - посол
Почти две тысячи украинцев заполнили на сайте посольства Украины в Польше специальный формуляр, указав, что не могут вернуться домой самостоятельно и ожидают организованной эвакуации.
Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Укринформ.
Примерно две тысячи граждан Украины обратились в дипломатические и консульские учреждения в Польше, заявив, что они нуждаются в помощи с возвращением домой, - отметил дипломат.
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К слову, посол отметил, что часть этих человек уже могли самостоятельно уехать в Украину.
По его словам, сейчас прорабатывается вопрос организации специального авиарейса из Варшавы. Также, рассматривается возможность вывоза украинцев поездом - как и тех граждан, которые застряли на чешско-польской или немецко-польской границах.
Польская сторона может предоставить так называемый санитарный коридор, по которому до границы людей будет везти поезд PKP Intercity, а уже из Перемышля - поезд "Укрзализныци, - отметил Дещица.
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Посол отметил, что для эвакуации должно быть разрешение властей Польши. На данном этапе продолжаются переговоры с польской стороной.
Сегодня на границе с Польшей действуют три пункта пропуска: "Дорогуск - Ягодин", "Корчевая - Краковец" и "Гребенное - Рава-Русская". Через эти пункты пропуска украинцы могут возвращаться домой. На местах находятся украинские консулы, которые помогают украинцам пересечь границу. Несмотря на то, что эти пункты пропуска являются автомобильными, по соглашению с польскими пограничниками на них частично осуществляется и пеший переход граждан.
Мы держим на контроле, сколько наших граждан подъезжает к действующим пунктам пропуска. И если их значительно больше, поставим вопрос перед украинским и польским правительствами о возобновлении работы пешеходного пункта пропуска "Медика - Шегини”, - подчеркнул Дещица.
Также он отметил, что польские пограничные органы лояльно отнесутся к тем украинцам, у которых срок визы или пребывания по биометрическим паспортам прошел непосредственно во время карантина в Польше.
Напомним, Украина просит Польшу разрешить украинцам пеший переход через границу. Польша ограничила пропускные пункты на границе.
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