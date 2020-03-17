Венедиктова: В Украине политических преследований нет

По словам Венедиктовой, "вор должен сидеть в тюрьме".

Ирина Венедиктова заявила, что в Украине нет политических преследований. Она также подчеркнула принцип верховенства права. Об этом она заявила с трибуны Верховной Рады.

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Так, депутат Николай Княжицкий поставил ей вопрос, будет ли гарантировано отсутствие политических преследований.

“Я хочу обратить внимание, что каждый юрист в государстве должен стоять на принципах верховенства права. Этот принцип лишает нас всех других механизмов и коридоров. Мне кажется не надо сгущать краски. Всегда генеральный прокурор может прийти в комитеты Верховной рады, вы всегда можете его пригласить на заседание Верховной рады. Вы всегда можете прийти к нему и задать вопрос. В Украине нет политических преследований, на этом надо делать акцент. А вор должен сидеть в тюрьме“, - заявила Венедиктова.

Напомним, ранее Верховная Рада одобрила налоговые послабления на время карантина. Законопроект направлен на защиту малого и крупного бизнеса от негативных последствий карантина.

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