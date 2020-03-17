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Венедиктова: В Украине политических преследований нет

Комментариев: 4
По словам Венедиктовой, "вор должен сидеть в тюрьме".
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова
facebook.com/irina.venediktova

Ирина Венедиктова заявила, что в Украине нет политических преследований. Она также подчеркнула принцип верховенства права. Об этом она заявила с трибуны Верховной Рады. 

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Так, депутат Николай Княжицкий поставил ей вопрос, будет ли гарантировано отсутствие политических преследований.

“Я хочу обратить внимание, что каждый юрист в государстве должен стоять на принципах верховенства права. Этот принцип лишает нас всех других механизмов и коридоров. Мне кажется не надо сгущать краски. Всегда генеральный прокурор может прийти в комитеты Верховной рады, вы всегда можете его пригласить на заседание Верховной рады. Вы всегда можете прийти к нему и задать вопрос. В Украине нет политических преследований, на этом надо делать акцент. А вор должен сидеть в тюрьме“, - заявила Венедиктова.

Напомним, ранее Верховная Рада одобрила налоговые послабления на время карантина. Законопроект направлен на защиту малого и крупного бизнеса от негативных последствий карантина.

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Теги: Венедиктова, Рада, Выступление
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Комментариев (4)
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Alexsy    17.03.2020, 11:25
Оценка:  -3
Alexsy
У недоразвитых 8% пригорает!)))))
Это хорошо!
SINOBI-LIFE    17.03.2020, 10:57
Оценка:  +5
SINOBI-LIFE
Снова зелёные шавки пургу несут!!!
alexin777    17.03.2020, 10:52
Оценка:  -10
alexin777
пеця подтянул штанишки повыше
Путин-Xyйло    17.03.2020, 10:44
Оценка:  +7
Путин-Xyйло
Послушал про "отсутствие" политических преследований и понял, что в слуги набирали тупых и "бессмертных", по крайней мере они думают что бессмертные
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