Вакарчук пожертвовал на борьбу с коронавирусом 1 млн грн

Нардеп и певец отметил, что стране нужно единство.

Народный депутат Украины и известный певец призвал украинский народ к единству в борьбе против российского агрессора, коронавируса и экономического кризиса.

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Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Он призвал украинцев не только ожидать действий и помощи от властей, а в итоге жаловаться на нее. Он предложил гражданам самым взять инициативу в свои руки и помочь своей стране справиться с бедой.

Мы все, по своим возможностям, должны помочь нашей стране. Что касается коронавируса. Не нужно ждать чуда от правительства. Его не будет. И, честно говоря, ни одно правительство на Земле не справится с вызовами пандемии самостоятельно, без поддержки граждан. Нас с вами. Поэтому, сделаем каждый, что может. А можем мы много. Помочь местной и центральной власти напечатать памятки о борьбе с коронавирусом. Помочь больницам закупить необходимые материалы. Самое важное - помочь пожилым людям, которые больше всего уязвимы к коронавирусу, например, своевременной доставкой продуктов и средств первой необходимости, пока наши старшие будут оставаться в вынужденной и важной для них безопасной самоизоляции. И не забывайте! Внимание не нуждается в объятьях. Внимание требует действия. P.S. От себя передаю 1 млн грн для закупок необходимых материалов и техники в опорные больницы, в частности во Львовской и Одесской областях, - написал Вакарчук.

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Напомним, Вакарчук покинул пост главы партии Голос. Новой главой партии стала Кира Рудык.

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