Больше сотни украинцев "застряли" на Шри-Ланке

Украинские туристы отмечают, что дипучреждения в Шри-Ланке их игнорируют и они не могут вернуться домой.

На курорте в Шри-Ланке застряли более сотни украинцев из-за закрытия авиасообщения в Украине, видео появилось в свободном доступе на YouTube.

Наши граждане не смогли вылететь домой из-за отмены рейса в Киев.

Они не смогут вылететь из Шри-Ланки в ОАЭ, пока Киев не подтвердит, что впустит их. При этом туроператор Join Up якобы направил всем им сообщение, что они смогут беспрепятственно попасть на территорию страны.

В целом, застряли в аэропорту Коломбо 105 украинцев. Среди пассажиров много детей и пожилых людей. Туристы говорят, что в консульстве на их звонки не отвечают, а денег, чтобы и дальше находиться на Шри-Ланке, у них нет. Отчаявшиеся украинцы записали видеообращение к президенту Украины, о чем свидетельствует видео, размещенное в YouTube УП.

Как известно, во вторник, 17 марта, Украина перекрыла все виды движения через государственную границу в рамках мер по борьбе с эпидемией коронавируса. В частности, отменяются все международные регулярные рейсы - авиа-, железнодорожные и автобусные.

Совет национальной безопасности и обороны рекомендует гражданам Украины воздержаться от выезда за границу, а тем, кто сейчас находится за пределами страны — вернуться.

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