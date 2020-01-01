Верховная Рада одобрила налоговые послабления на время карантина

Законопроект направлен на защиту малого и крупного бизнеса от негативных последствий карантина.

Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник, 17 марта, отменила штрафы за нарушение налогового законодательства с марта по май 2020 года во время карантина. За принятие соответствующего законопроекта №3220 проголосовали 359 нардепов.

Законопроект разработан с целью введения налоговых и неналоговых льгот, связанных со сроком уплаты налогов, начислением заработной платы за дни вынужденного простоя, сроками подачи налоговых деклараций, сроками проведения проверок, начисления штрафных санкций и пени, и тому подобное.

Документ направлен на защиту как малого, так и большого бизнеса от негативных последствий, в связи с неиспользованием экономического потенциала.

Законопроектом предлагается внесение следующих изменений в Налоговый кодекс:

не применяются штрафные санкции за нарушение налогового законодательства, совершенные в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года;

установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 18 мая 2020 года;

продлен до 1 июля 2020 срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах;

не начисляется и не уплачивается в период с 1 марта года по 30 апреля 2020 плата за землю;

объекты нежилой недвижимости, находящиеся в собственности физических или юридических лиц, не являются объектом налогообложения налогом на недвижимое имущество, которое отличается от земельного участка, с 1 марта по 30 апреля 2020 года.

Ранее во вторник Верховная Рада одобрила закон о противодействии коронавирусу. Документом предусмотрена уголовная и административная ответственность за нарушение мер предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

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