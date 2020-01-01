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Нардепы изменили график работы из-за карантина

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Народные депутаты проголосовали за работу Верховной Рады исключительно в комитетах до 3 апреля.
Рада не будет работать три недели
Рада не будет работать три недели
Корреспондент.net

Верховная Рада во время внеочередного заседания во вторник, 17 марта, изменила график своей работы на время карантина из-за коронавируса COVID-19. За соответствующее решение проголосовали 358 народных депутатов.

В частности, парламентарии одобрили два проекта постановления. Ими предусматриваются изменения в календарный план проведения третьей сессии Рады:

  • неделю с 16 по 20 марта: 17, 18, 19, 20 марта – работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах)
  • неделю с 23 по 27 марта – работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах)
  • неделю с 30 марта по 3 апреля – работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

Ранее во вторник Верховная Рада одобрила закон о противодействии коронавирусу. Документом предусмотрена уголовная и административная ответственность за нарушение мер предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

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Теги: депутаты, Рада, Верховная Рада, карантин, нардепы, Коронавирус, нардеп, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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