Нардепы изменили график работы из-за карантина

Народные депутаты проголосовали за работу Верховной Рады исключительно в комитетах до 3 апреля.

Рада не будет работать три недели Корреспондент.net

Верховная Рада во время внеочередного заседания во вторник, 17 марта, изменила график своей работы на время карантина из-за коронавируса COVID-19. За соответствующее решение проголосовали 358 народных депутатов.

В частности, парламентарии одобрили два проекта постановления. Ими предусматриваются изменения в календарный план проведения третьей сессии Рады:

неделю с 16 по 20 марта: 17, 18, 19, 20 марта – работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах)

неделю с 23 по 27 марта – работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах)

неделю с 30 марта по 3 апреля – работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

Ранее во вторник Верховная Рада одобрила закон о противодействии коронавирусу. Документом предусмотрена уголовная и административная ответственность за нарушение мер предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

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