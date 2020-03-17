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Рада назначила Венедиктову генпрокурором

Комментариев: 1
Перед этим Ирина Венедиктова была исполняющей обязанности директора Госбюро расследований.
Днем ранее президент предложил кандидатуру Ирины Венедиктовой
Днем ранее президент предложил кандидатуру Ирины Венедиктовой
ДБР

 

На внеочередном пленарном заседании во вторник, 17 марта, Верховная Рада проголосовала за назначение на пост генпрокурора Ирины Венедиктовой.

За проголосовали 269 нардепов.
 
Ирина Венедиктова перед этим исполняла обязанности председателя Государственного бюро расследований. До этого была народным депутатом от партии Слуга народа.
 
Перед этим в понедельник, 16 марта, президент Владимир Зеленский внес в парламент постановление о назначении генеральным прокурором Ирины Венедиктовой.
 
Как известно, 3 марта в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о выражении недоверия уже экс-генпрокурору Руслану Рябошапке. 5 марта Рада поддержала отставку генпрокурора.

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Теги: Верховная Рада, голосование, ГПУ, генпрокурор
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    17.03.2020, 10:45
Оценка:  +5
Путин-Xyйло
Все "достижения" Венедиктовой - лояльность Зеленскому. Впрочем он таких и продвигает не умных и преданных!
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