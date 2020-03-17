Рада назначила Венедиктову генпрокурором

Перед этим Ирина Венедиктова была исполняющей обязанности директора Госбюро расследований.

На внеочередном пленарном заседании во вторник, 17 марта, Верховная Рада проголосовала за назначение на пост генпрокурора Ирины Венедиктовой.

За проголосовали 269 нардепов.

Ирина Венедиктова перед этим исполняла обязанности председателя Государственного бюро расследований. До этого была народным депутатом от партии Слуга народа.

Перед этим в понедельник, 16 марта, президент Владимир Зеленский внес в парламент постановление о назначении генеральным прокурором Ирины Венедиктовой.

Как известно, 3 марта в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о выражении недоверия уже экс-генпрокурору Руслану Рябошапке. 5 марта Рада поддержала отставку генпрокурора.

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