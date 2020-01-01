Ляшко: На пике заболевания коронавирусом аппаратов ИВЛ может не хватить

В Украине всего 3500 аппаратов ИВЛ.

В Украине может не хватить аппаратов ИВЛ EPA/UPG

В отделениях интенсивной терапии по Украине - всего около 3500 аппаратов искусственной вентиляции легких. Часть оборудования устарела. Об этом с трибуны Верховной Рады заявил главный санврач Виктор Ляшко.

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По словам Ляшко, предпринимаемые меры в первую очередь направлены на то, чтобы предупредить пиковую нагрузку на систему здравоохранения, когда многие заболевшие обратятся за помощью, а ее будет не хватать.

Он также напомнил, что на сегодняшний день в Украине оборудовано около 12 000 коек для инфекционных больных. Общее число инфекционных боксов - всего 2500.

При этом мы понимаем, что в случае массового наплыва больных с коронавирусной болезнью этих коек будет недостаточно, - подчеркнул он.

Ляшко добавил, что нужно срочно перепрофилировать больницы и медицинские центры. Он также заявил, что сейчас у врачей в реанимациях есть около 3500 аппаратов ИВЛ.

Но этого количества может не хватить, а оборудование может быть устаревшим, - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада одобрила налоговые послабления на время карантина. Законопроект направлен на защиту малого и крупного бизнеса от негативных последствий карантина.

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