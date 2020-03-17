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Юля в черной маске, Наталья в респираторе: как нардепы в Раде защищались

Комментариев: 2
Депутаты сегодня прибыли в парламент в масках.
Наталья Королевская
Наталья Королевская
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На сегодняшнее заседание Верховной Рады, где решались ключевые вопросы касательно распространения коронавируса в Украине, народные депутаты надели средства защиты от смертельного вируса. 

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Отметим, что лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко появилась в оригинальной маске черного цвета, а Наталья Королевская, депутат от ОПЗЖ надела на лицо противовирусный респиратор со специальным клапаном. Остальные народные избранники также использовали популярные средства защиты от вируса.

Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко
Pavlovsky News

Депутаты в Раде
Депутаты в Раде
Pavlovsky News

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В частности, нардеп от “ЕС” Ирина Геращенко купила себе обычную белую маску.

Ирина Геращенко
Ирина Геращенко
KlymenkoTime

Между тем, в аптеках Киева такого разнообразия защитных масок и респираторов нет. Где нардепы купили средства защиты - пока неизвестно.

Напомним, Вакарчук пожертвовал на борьбу с коронавирусом 1 млн грн. Нардеп и певец отметил, что стране нужно единство.

 

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Теги: Тимошенко, Королевская, Геращенко, коронавирус, маски
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Комментариев (2)
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Frenki-zol    17.03.2020, 11:11
Оценка:  -5
Frenki-zol
гуси)))
СтальнаяКрыса    17.03.2020, 11:09
Оценка:  +7
СтальнаяКрыса
Что так много наших депутатов заболело COVID19? Ведь маска нужна больному чтобы не распостранять инфекцию.
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