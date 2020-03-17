Юля в черной маске, Наталья в респираторе: как нардепы в Раде защищались

Депутаты сегодня прибыли в парламент в масках.

На сегодняшнее заседание Верховной Рады, где решались ключевые вопросы касательно распространения коронавируса в Украине, народные депутаты надели средства защиты от смертельного вируса.

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Отметим, что лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко появилась в оригинальной маске черного цвета, а Наталья Королевская, депутат от ОПЗЖ надела на лицо противовирусный респиратор со специальным клапаном. Остальные народные избранники также использовали популярные средства защиты от вируса.

Юлия Тимошенко Pavlovsky News

Депутаты в Раде Pavlovsky News

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В частности, нардеп от “ЕС” Ирина Геращенко купила себе обычную белую маску.

Ирина Геращенко KlymenkoTime

Между тем, в аптеках Киева такого разнообразия защитных масок и респираторов нет. Где нардепы купили средства защиты - пока неизвестно.

Напомним, Вакарчук пожертвовал на борьбу с коронавирусом 1 млн грн. Нардеп и певец отметил, что стране нужно единство.

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