Юля в черной маске, Наталья в респираторе: как нардепы в Раде защищались
На сегодняшнее заседание Верховной Рады, где решались ключевые вопросы касательно распространения коронавируса в Украине, народные депутаты надели средства защиты от смертельного вируса.
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Отметим, что лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко появилась в оригинальной маске черного цвета, а Наталья Королевская, депутат от ОПЗЖ надела на лицо противовирусный респиратор со специальным клапаном. Остальные народные избранники также использовали популярные средства защиты от вируса.
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В частности, нардеп от “ЕС” Ирина Геращенко купила себе обычную белую маску.
Между тем, в аптеках Киева такого разнообразия защитных масок и респираторов нет. Где нардепы купили средства защиты - пока неизвестно.
Напомним, Вакарчук пожертвовал на борьбу с коронавирусом 1 млн грн. Нардеп и певец отметил, что стране нужно единство.
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