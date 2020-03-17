Украина закрыла пункты пропуска на админгранице с Крымом

Административная граница с Крымом будет закрыта до 3 апреля, если власти не примут другое решение.

Теперь есть ряд условий для въезда или выезда из Крыма Госпогранслужба Украины

Власти Украины временно закрыли контрольные пункты въезда в аннексированный Крым в связи с эпидемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Госпогранслужба во вторник, 17 марта.

"Распоряжением Кабинета Министров №291-р работу КПВВ на админгранице с полуостровом приостановлено до 3 апреля, если не будет принято другое решение", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в указанный период в Крым будут пропускать только граждан Украины и членов их семей, место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано в Автономной республике Крым или Севастополе, а также их транспортные средства, грузы и прочее имущество.

Из Крыма будут пропускать граждан Украины, место жительства зарегистрировано за пределами АРК или Севастополя, а также их транспортные средства, грузы и прочее имущество.

Также будут пропускать лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, которые выезжают с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также их транспортные средства, грузы и прочее имущество.

Накануне Кабинет министров усилил карантинные меры в связи с угрозой распространения коронавируса в Украине.

А президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине введут режим чрезвычайного положения, если будет необходимость.

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