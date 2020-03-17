Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина закрыла пункты пропуска на админгранице с Крымом

Комментариев: 1
Административная граница с Крымом будет закрыта до 3 апреля, если власти не примут другое решение.
Теперь есть ряд условий для въезда или выезда из Крыма
Теперь есть ряд условий для въезда или выезда из Крыма
Госпогранслужба Украины

Власти Украины временно закрыли контрольные пункты въезда в аннексированный Крым в связи с эпидемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Госпогранслужба во вторник, 17 марта.

"Распоряжением Кабинета Министров №291-р работу КПВВ на админгранице с полуостровом приостановлено до 3 апреля, если не будет принято другое решение", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в указанный период в Крым будут пропускать только граждан Украины и членов их семей, место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано в Автономной республике Крым или Севастополе, а также их транспортные средства, грузы и прочее имущество.

Из Крыма будут пропускать граждан Украины, место жительства зарегистрировано за пределами АРК или Севастополя, а также их транспортные средства, грузы и прочее имущество.

Также будут пропускать лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, которые выезжают с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также их транспортные средства, грузы и прочее имущество.

Накануне Кабинет министров усилил карантинные меры в связи с угрозой распространения коронавируса в Украине.

А президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине введут режим чрезвычайного положения, если будет необходимость.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, Крым, карантин, пограничники, Коронавирус, Госпогранслужба, Запрет на въезд, запрет въезда, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
За_дона_Пэдро!!!    17.03.2020, 11:43
Оценка:  0
За_дона_Пэдро!!!
Как странно! Ведь Крым - это же Украина!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь