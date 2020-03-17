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Чумак написал заявление об отставке

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Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка взял Чумака на должность своего заместителя в начале 2020 года.
Чумак уволился в связи с назначением нового генпрокурора
Чумак уволился в связи с назначением нового генпрокурора
liga.net
 
Исполняющий обязанности главы Офиса генпрокурора Виктор Чумак написал заявление об отставке и поделился им в Facebook.
Чиновник поблагодарил всех за поддержку.
 
 
Напомним, что Виктор Чумак был заместителем экс-главы Офиса генпрокурора Русана Рябошапки, которого Верховная Рада сняла с должности 5 марта.
 
Как известно, парламент на внеочередном заседании во вторник, 17 марта, назначил генпрокурором Ирину Венедиктову. Ее предыдущая должность - и.о. директора Госбюро расследовний.

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Теги: ГПУ, Виктор Чумак, Руслан Рябошапка, Ирина Венедиктова
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Frenki-zol    17.03.2020, 11:11
Оценка:  -4
Frenki-zol
скатертью дорога
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