Чумак написал заявление об отставке
Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка взял Чумака на должность своего заместителя в начале 2020 года.
Исполняющий обязанности главы Офиса генпрокурора Виктор Чумак написал заявление об отставке и поделился им в Facebook.
Чиновник поблагодарил всех за поддержку.
Напомним, что Виктор Чумак был заместителем экс-главы Офиса генпрокурора Русана Рябошапки, которого Верховная Рада сняла с должности 5 марта.
Как известно, парламент на внеочередном заседании во вторник, 17 марта, назначил генпрокурором Ирину Венедиктову. Ее предыдущая должность - и.о. директора Госбюро расследовний.
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