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Рада назначила министра экономики

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Министром экономики и сельського хозяйства назначен топ-менеджер крупного агрохолдинга Игорь Петрашко.
Новый министр экономики Петрашко
Новый министр экономики Петрашко
Латифундис

Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник, 17 марта, назначила 243 голосами министром экономики Игоря Петрашко, кандидатуру которого внес премьер-министр Денис Шмыгаль. 

Временно обязанности министра экономики исполнял замминистра Павел Кухта.

Отметим, Петрашко с апреля 2013 года работает в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка.

Петрашко окончил Львовский национальный политехнический университет и имеет степень бакалавра бизнес-администрирования. В 2001 году он получил диплом MBA бизнес-школы при университете Вандербильта (США).

Ранее сегодня Рада назначила генпрокурором Ирину Венедиктову.

 

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Теги: Минэкономики, Рада, Кабмин Украины, министр
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Источник: korrespondent.net

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