Туроператор Join UP намерен вернуть более 14 тысяч туристов

Для вывоза туристов будут выполнены специальные авиарейсы в сотрудничестве с Минздравом, заверили в компании.

За границей находятся 14220 граждан Украины, которые воспользовались туристическими услугами компании Join UP! Большинство из них в Египте, сообщила накануне вечером пресс-служба компании.

"По сведениям туроператора Join UP!, по состоянию на 16 марта 2020 года, за границей находятся 14 220 человек, которые приобрели турпакеты через туроператора Join UP!", – говорится в сообщении.

В частности, в Египте находятся 12452 украинских туристов. Сейчас это две категории людей: туристы, чей отдых уже закончился или будет прерван досрочно из-за необходимости вернуться; туристы, которые в настоящее время находятся в отелях, закрытых на карантин – Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5* в Шарм-эль-Шейхе и Desert Rose Resort 5* в Хургаде.

"Возвращение в Украину туристов, у которых был обратный вылет на 14, 15 и 16 марта, начнется уже 17 марта. Мы планируем завершить процесс эвакуации за 3-4 дня, поэтому надеемся, что уже к концу недели вы будете дома", – рассказали в компании.

Кроме того, 827 туристов, которые на данный момент находятся в отелях, закрытых на карантин, туроператор просит оставаться на связи с турагентами для получения от них актуальной информации относительно обратных рейсов, "поскольку мы держим с ними постоянную связь". Ориентировочно эвакуация этих людей будет проходить на этой неделе, заверили в компании.

Для вывоза туристов будут выполнены специальные рейсы в сотрудничестве с Минздравом Украины, на самолете будут присутствовать врачи-эпидемиологи, а также имеющиеся экспресс-тесты для проверки пассажиров.

Кроме Египта, 1768 туристов находятся сейчас в других странах – на Шри-Ланке, Кипре, Мальдивах, в ОАЭ, Таиланде, Индонезии и др. Однако с возвращением этой категории людей есть сложности.

"К большому сожалению, в связи с временным закрытием Украиной авиасообщения с 17 марта 2020 года, мы не можем собственными силами вернуть этих туристов домой так быстро, как хотелось бы", – рассказали в пресс-службе.

По информации Join UP! для эвакуации этих людей сейчас разрабатывается план действий с участием авиакомпаний и компетентных государственных институтов: МИД, Мининфраструктуры, Госагентства Украины по туризму и курортам.

"Хотим напомнить о важности держать связь с вашими турагентами и гостиничными гидами, а также с консульскими службами страны вашего пребывания", – напомнили в компании и заверили, что продолжают искать решение для каждого туриста.

Ранее во вторник стало известно, что из Египта начали вывозить украинских туристов, которым отменили рейсы из-за закрытия авиасообщения. Во вторник, 17 марта, шесть самолетов SkyUp Airlines вылетели в Украину.

А накануне сообщалось, что украинцы в Чили и Бразилии не могут вернуться домой.

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