4 из 7 больных коронавирусом заразились в Украине

Теперь угроза состоит в передаче вируса внутри страны, а не в его "завозе" из-за рубежа.

4 из 7 случаев заражения коронавирусом в Украине связаны с передачей инфекции внутри страны. Об этом с трибуны Верховной Рады заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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“К сожалению, у нас в Украине уже 7 зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. Из них 4 случая связаны с передачей данного вируса внутри страны, на территории нашей страны. Они не связаны с путешествиями, поэтому мы, как министерство здравоохранения, меняем алгоритм диагностики и выявления больных коронавирусной инфекцией“, - сообщил он.

По его словам, правительство осуществляет все превентивные ограничительные противоэпидемические мероприятия для того, чтобы не допустить распространения болезни и стремительного роста случаев коронавируса на территории Украины.

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“Мы все с вами должны понимать, что превентивные меры, которые внедряются на уровне государства, они в первую очередь направлены на то, чтобы исключить пиковую нагрузку количества больных, которые поступают одновременно в наши заведения здравоохранения,“ - подчеркнул он.

Напомним, Рада одобрила закон о противодействии коронавирусу. Документом предусмотрена уголовная и административная ответственность за нарушение мер предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

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