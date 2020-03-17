Полиция проконтролирует карантинные меры в общественном транспорте

В МВД сделали предупреждение перевозчикам: в период карантина работать строго по закону.

Сотрудники полиции будут контролировать выполнение одобренных правительством ограничений в части особого режима работы общественного транспорта. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, сообщает пресс-служба МВД.

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“Самое главное - это остановить распространение вируса. Наиболее опасным местом для заражения является общественный транспорт. Поэтому было принято тяжелое решение, но мы делаем это для того, чтобы остановить эпидемию“, - заявил Геращенко.

По его словам, контролировать все транспортные ограничения будет полиция.

У нас есть для этого все рычаги. Мы предупреждаем всех владельцев пассажирских перевозок, они обязаны работать по закону, - отметил замглавы МВД.

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Он также добавил, что надеется ожидает от украинцев выполнение рекомендаций правительства касательно превентивной самоизоляции на период карантина.

Эти две недели крайне необходимы для того, чтобы проявились все те, кто приехал в Украину из Европы, из других стран, чтобы у них проявилась болезнь, и мы могли полностью посчитать тех лиц, которые являются зараженными коронавирусом, - сказал Геращенко.

Напомним, правительство постановило прекратить межгородское и межобластное пассажирское сообщение. В городах останавливают метрополитены, а наземный транспорт будет принимать до 10 пассажиров за раз.

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