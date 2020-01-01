Из-за границы вернулись еще 300 украинцев

Ранее в отеле Египта закрыли в карантин почти 750 украинцев. Сложности в возвращении домой наблюдаются во всех странах.

В Министерстве иностранных дел заявили о том, что еще 300 украинцев, которых Covid-19 застал за границей, вернулись из Египта и Грузии, говорится в Twitter замглвы ведомства Егора Божка .

"Продолжаем возвращать в Украину соотечественников, которых Covid-19 застал за рубежом. Сегодня ночью из Египта прибыли более 200, а утром из Грузии - более 100 украинцев", - написал он.

Он поблагодарил Министерство инфраструктуры и Госпогранслужбу за взаимодействие, а авиаперевозчикам за сотрудничество.

Напомним, еще около двух тысяч украинцев просят эвакуировать их из Польши. Всего в этой стране зафиксированы два случая заражения наших граждан COVID-19.

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