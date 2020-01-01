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Из-за границы вернулись еще 300 украинцев

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Ранее в отеле Египта закрыли в карантин почти 750 украинцев. Сложности в возвращении домой наблюдаются во всех странах.
МИД способствует возвращению украинцев домой
МИД способствует возвращению украинцев домой
politeka.net
 
В Министерстве иностранных дел заявили о том, что еще 300 украинцев, которых Covid-19 застал за границей, вернулись из Египта и Грузии, говорится в Twitter замглвы ведомства Егора Божка .
 
"Продолжаем возвращать в Украину соотечественников, которых Covid-19 застал за рубежом. Сегодня ночью из Египта прибыли более 200, а утром из Грузии - более 100 украинцев", - написал он.
 
Он поблагодарил Министерство инфраструктуры и Госпогранслужбу за взаимодействие, а авиаперевозчикам за сотрудничество.
 
Ранее сообщалось, что на карантине за границей находятся 748 украинцев.
 
Напомним, еще около двух тысяч украинцев просят эвакуировать их из Польши. Всего в этой стране зафиксированы два случая заражения наших граждан COVID-19. 

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Теги: Грузия, Египет, эвакуация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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