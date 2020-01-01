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Четверо украинцев заразились COVID-19 внутри страны

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Пока в Украине всего семь подтвержденных случаев коронавируса, но в случае распространения болезни коек и аппаратов вентиляции легких может не хватить.
Украина закупила миллионы тестов на коронавирус
Украина закупила миллионы тестов на коронавирус
kp.ua

Четверо из семи украинцев заразились коронавирусом внутри страны. Об этом заявил главный санврач и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко на внеочередном заседании Верховной Рады во вторник, 17 марта.

"К сожалению, у нас в Украине уже семь зарегистрированных случаев заражения коронавирусной болезни. Из них четыре случая связаны с внутристрановой передачей данного вируса на территории нашей страны. Они не связаны с путешествиями, поэтому мы, как министерство здравоохранения, меняем алгоритм диагностики и выявления больных коронавирусной инфекцией", - сообщил Ляшко.

Также он рассказал, что власти внедряет карантинные меры для того, чтобы не допустить стремительного роста случаев заболевания COVID-19.

По его словам, предпринимаемые меры в первую очередь направлены на то, чтобы предупредить пиковую нагрузку на систему здравоохранения, когда многие заболевшие обратятся за помощью, а ее будет не хватать.

Ляшко напомнил, что сейчас в Украине оборудовано около 12 000 коек для инфекционных больных, а общее число инфекционных боксов - всего 2500. "При этом мы понимаем, что в случае массового наплыва больных с коронавирусной болезнью этих коек будет недостаточно", - подчеркнул он, добавив, что нужно срочно перепрофилировать больницы и медцентры.

Сейчас у врачей в реанимациях есть около 3500 аппаратов искусственной вентиляции легких. "Но этого количества может не хватить и оборудование может быть устаревшим", - предостерег он.

Накануне Ляшко сообщил, что в 15 областях Украины имеются тесты для выявления коронавируса, в ближайшее время ожидается еще 1 млн тестов, в медучреждениях отменены плановые операции и госпитализации для возможности размещения инфицированных коронавирусом.

Отметим, на внеочередном заседании Рада приняла несколько решений, направленных на борьбу с коронавирусом.

 

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Теги: Минздрав, карантин, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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