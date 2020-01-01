Кернес закрывает харьковский метрополитен
С 20.00 17 марта в Харькове закрывается метрополитен в связи с карантинными мерами из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
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Городской департамент инфраструктуры постановил, что метрополитен будет закрыт до 3 апреля.
Сообщается, что наземный электрический общественный транспорт будет переведен в специальный режим. Подробнее о нем в горсовете проинформируют позже.
В мэрии также рассказали, что будет организован подвоз жителей города к продуктовым магазинам и лечебным учреждениям.
Напомним, ранее в прокуратуре открыли дело против Кернеса из-за карантина в Харькове.
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