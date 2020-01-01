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Кернес закрывает харьковский метрополитен

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Из-за карантина в Харькове закрывают метро.
Мэр Харькова Геннадий Кернес
Мэр Харькова Геннадий Кернес
Геннадий Кернес/Facebook

С 20.00 17 марта в Харькове закрывается метрополитен в связи с карантинными мерами из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

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Городской департамент инфраструктуры постановил, что метрополитен будет закрыт до 3 апреля. 

Сообщается, что наземный электрический общественный транспорт будет переведен в специальный режим. Подробнее о нем в горсовете проинформируют позже.

В мэрии также рассказали, что будет организован подвоз жителей города к продуктовым магазинам и лечебным учреждениям.

Напомним, ранее в прокуратуре открыли дело против Кернеса из-за карантина в Харькове.

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Теги: метро, Харьков, Карантин, Кернес
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