Нардепы в Раде работают в масках
На сегодняшнее внеочередное заседание ВР зарегистрировалось 342 нардепа, часть из них пришла в парламент в медицинских масках и даже респираторах.
Сегодня на сессии Верховной Рады, некоторые народные депутаты надели средства защиты от коронавируса.
В частности, Юлия Тимошенко надела маску черного цвета, а Наталья Королевская - противовирусный респиратор. Ирина Геращенко была в обычной маске белого цвета.
Cмотрите фотогалерею: Нардепы в Раде работают в масках
Ранее сообщалось, что Разумков заявил, что Рада не закроется на карантин.
Напомним также, что нардепы изменили график работы ВР из-за карантина.
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