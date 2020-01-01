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Нардепы в Раде работают в масках

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На сегодняшнее внеочередное заседание ВР зарегистрировалось 342 нардепа, часть из них пришла в парламент в медицинских масках и даже респираторах.
Нардепы в ВР надели маски
Нардепы в ВР надели маски
facebook.com/pavlovskynews

Сегодня на сессии Верховной Рады, некоторые народные депутаты надели средства защиты от коронавируса.

В частности, Юлия Тимошенко надела маску черного цвета, а Наталья Королевская - противовирусный респиратор. Ирина Геращенко была в обычной маске белого цвета.

 

Cмотрите фотогалерею: Нардепы в Раде работают в масках

 

 
 

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Теги: фото, Верховная Рада, маски, Коронавирус, нардеп, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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