Нардепы в Раде работают в масках

На сегодняшнее внеочередное заседание ВР зарегистрировалось 342 нардепа, часть из них пришла в парламент в медицинских масках и даже респираторах.

Нардепы в ВР надели маски facebook.com/pavlovskynews

Корреспондент