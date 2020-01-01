Власти Харькова решили закрыть метро
Городские власти Харькова приняли решение закрыть метрополитен в связи с угрозой распространения пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте горсовета во вторник, 17 марта.
Последний пассажир сможет воспользоваться Харьковским метрополитеном до 20:00 17 марта. Метрополитен закрывается по приказу Департамента инфраструктуры до 3 апреля, – говорится в сообщении.
Указано, что наземный электрический общественный транспорт будет работать в специальном режиме, о котором проинформируют позже.
Также будет организован подвоз горожан к продуктовым магазинам и лечебным учреждениям.
Накануне стало известно, что в Харькове на карантин пока не планируют закрывать бары, кафе и рестораны. Такое решение принято на заседании комиссии горсовета по чрезвычайным ситуациям.
Также сообщалось, что в Харькове произошла давка за бесплатными масками. Большинство людей в толпе были пенсионерами, для которых коронавирус наиболее опасен.
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