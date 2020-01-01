За сутки в Украину вернулось 50 тысяч человек

После закрытия границы для иностранцев трафик в пунктах пропуска существенно снизился.

За минувшие сутки в Украину вернулись более 50 тысяч граждан, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы во вторник, 17 марта.

Всего за сутки госграницу пересекли около 86 тысяч человек.

"Большинство из них - более 50 тыс - это украинцы, которые возвращались домой из-за границы. При этом отметим, что среди более 13 тысяч иностранцев, которые пересекали границу, больше 10 тыс. последовали на выезд. В въезде в нашу страну за сутки отказали почти 400 иностранцам", - говорится в сообщении.

У пересекающих госграницу вместе с представителями санитарного контроля проводится опрос о состоянии здоровья и измерение температуры тела.

"В общем, трафик на границе существенно снизился. Например, в предыдущие сутки, 15 марта, границу всего пересекло около 144 тысяч человек. В ближайшее время ожидается дальнейшее уменьшение передвижения людей и транспорта через границу", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе напомнили, что с 16 марта ограничен пропуск в страну иностранцев. Также была приостановлена работа около сотни пунктов пропуска, введены ограничения на пропуск через КПВВ в зоне проведения ООС на Донбассе, а также с аннексированным Крымом.

Кроме того, в полночь 17 марта в Украине временно прекратили международное пассажирское железнодорожное, воздушное и автомобильное (для автобусов) сообщение.

Как сообщалось, в связи с массовым возвращением украинцев домой на границе с Польшей образовались огромные очереди. Украина вывозит граждан автобусами.

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