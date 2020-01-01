Более трех тысяч украинцев доставлено автобусами из Польши

Польские пограничники пообещали лояльно отнестись к украинцам, срок визы которых истек недавно.

В Украину из Польши без транспортных средств вернулись почти 3,4 тыс. наших граждан, сообщает Государственная пограничная служба во вторник, 17 марта.

"С 00:00 16 марта по 6:00 17 марта выделенными органами местной власти автобусами обеспечена доставка в Украину почти 3,4 тыс. наших соотечественников. Перемещение граждан осуществлялось через пункты пропуска: Ягодин-авто (с польской стороны – Дорохуск) - 890 украинцев, Рава-Русская (Хребенне) - 1550 человек, Краковец (Корчева) - 950 человек", - говорится в сообщении.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба в Facebook добавил, что решается вопрос выделения дополнительных автобусов для пунктов пропуска на границе.

"Благодаря договоренностям наших пограничников с польскими наши автобусы заезжают в Польшу, собирают наших людей и перевозят их на территорию Украины. Консулы помогают, в отдельных случаях работают прямо на границе", - отметил Кулеба.

Ранее сообщалось, что около двух тысяч украинцев в Польше подали заявки на сайт посольства с просьбой вернуть их домой.

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