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Более трех тысяч украинцев доставлено автобусами из Польши

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Польские пограничники пообещали лояльно отнестись к украинцам, срок визы которых истек недавно.
Украинцы возвращаются домой из Польши
Украинцы возвращаются домой из Польши
RAP
 
В Украину из Польши без транспортных средств вернулись почти 3,4 тыс. наших граждан, сообщает Государственная пограничная служба во вторник, 17 марта.
 
"С 00:00 16 марта по 6:00 17 марта выделенными органами местной власти автобусами обеспечена доставка в Украину почти 3,4 тыс. наших соотечественников. Перемещение граждан осуществлялось через пункты пропуска: Ягодин-авто (с польской стороны – Дорохуск) - 890 украинцев, Рава-Русская (Хребенне) - 1550 человек, Краковец (Корчева) - 950 человек", - говорится в сообщении.
 
В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба в Facebook добавил, что решается вопрос выделения дополнительных автобусов для пунктов пропуска на границе.
 
"Благодаря договоренностям наших пограничников с польскими наши автобусы заезжают в Польшу, собирают наших людей и перевозят их на территорию Украины. Консулы помогают, в отдельных случаях работают прямо на границе", - отметил Кулеба.
 
Ранее сообщалось, что около двух тысяч украинцев в Польше подали заявки на сайт посольства с просьбой вернуть их домой.
 
Корреспондент писал, что тысячи украинцев хотят вернуться из Польши домой из-за коронавируса. Это создало на границе большие очереди и скопление людей.

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Теги: Польша, пограничники, Коронавирус, украинские заробитчане за рубежом, Госпогранслужба
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Источник: korrespondent.net

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