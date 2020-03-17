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“Сажать нужно своих”: Гончаренко в Раде резко раскритиковал Венедиктову

Комментариев: 7
Нардеп публично в резком тоне раскритиковал нового генерального прокурора.
Алексей Гончаренко
Алексей Гончаренко
facebook.com/alexeygoncharenko

Нардеп от “ЕС” Алексей Гончаренко, выступая у трибуны парламента заявил, что назначение Ирины Венедиктов на должность генерального прокурора Украины приведет к усилению политических преследований оппонентов и защиты представителей команды Владимира Зеленского от ответственности.

Об этом передает Depo.ua.

Вынужден перейти на личности, потому что мы рассматриваем персоналии генерального прокурора, поскольку прокурор должен защищать закон и украинцев. И Фемида должна быть незаангажированной, без партбилета "Слуги народа" и не смотреть из какой партии. Что мы получили - Венедиктова была депутатом от "Слуги". Все знают, что Зеленский любит, чтобы генпрокурор был 1000%-но его человеком Он говорил, что Рябошапка "на 100% его парень", а теперь он хочет "на 1000% свою девушку" на должности. Я этому не удивляюсь, потому что на самом деле задача перед Венедиктовой ... Она не прошла отбор на судью Верховного суда и ее предлагают сделать генеральным прокурором. Но говорят, что это нормально, - сказал он.

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Он также добавил, что все скандалы вокруг коррупционных действий и нарушения национальных интересов Украины со стороны "слуг" остались без внимания правоохранительных органов и это недопустимо.

Нам предлагают политически ангажированного человека, нам предлагают человека, который будет руководствоваться указаниями президента. Потому что у нее две задачи - политические преследования и защитить своих. Мы слышим прямо в сессионном зале слова о пятом Президенте и какие-то фамилии. Когда обманули людей и в холодильнике пусто, устраивают шоу, - сказал он.

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Нардеп акцентировал, что "сажать своих надо - за Оман, за табачную правку - 3 миллиарда гривен в экономический кризис выбросили".

Господин Ермак, который подписывает в Минске документы, которые признают ОРДЛО. Нам предлагают назначить человека, который будет защищать своих, - добавил Гончаренко.

Он также добавил, что Венедиктова продолжила политические преследования, которые начал Труба и в отношении которых опубликованы в сети подтверждены экспертизой достоверные пленки.

За три месяца в ГБР Венедиктова не расследовали ни одного факта коррупции, только послушно выполняла указания президента и продолжила дело Трубы. Все это время ГБР занималась только политическими преследованиями - Федина, Зверобой и др. Мы выбираем генерального прокурора" Слуги ", а не страны, - подытожил Гончаренко.

Напомним, Рада назначила Венедиктову генпрокурором. Перед этим Ирина Венедиктова была исполняющей обязанности директора Госбюро расследований.

 

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Теги: ГПУ, Венедиктова, Рада, Гончаренко
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Комментариев (7)
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fkrfyfan    17.03.2020, 13:01
Оценка:  -4
fkrfyfan
Эта политическая проститутка когда нибудь заткнётся. Всем насрать на его мнение
Вадим333    17.03.2020, 12:57
Оценка:  -1
Вадим333
Ох пригорает.... значит адекватного прокурора поставили
ВосставшийИзБана    17.03.2020, 12:48
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
"назначение Ирины Венедиктов на должность"

бм неисправим.
Frenki-zol    17.03.2020, 12:46
Оценка:  -4
Frenki-zol
прихвостень Януковича.
ВосставшийИзБана    17.03.2020, 13:08
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Кто?
МаксимУм    17.03.2020, 12:33
Оценка:  +10
МаксимУм
Это говорит чел из бпп, которые воровали 5 лет во время войны, назначали прокурором кума без образования?
ВосставшийИзБана    17.03.2020, 12:50
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
"Что может говорить хромой об искусстве Герберта фон Караяна? Если ему сразу заявить, что он хромой, он признает себя побежденным."
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