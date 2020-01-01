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На Полтавщине мужчина позвонил в скорую и пошутил, что у него коронавирус

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На "шутника" составили административный протокол.
В Полтавской области мужчина пошутил о коронавирусе
В Полтавской области мужчина пошутил о коронавирусе
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Вчера, 16 марта, около 3 утра, к медикам Кременчуга позвонил 41-летний мужчина и сообщил, что был заграницей и подозревает, что мог заразиться коронавирусом. Позже он признался, что это была шутка. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. 

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“Каретой скорой помощи мужчина был доставлен в инфекционное отделение местной больницы. Только там “больной“ молодой человек сообщил врачам, что пошутил и о поездке, и о заболевании“, - говорится в сообщении.

Врачи сразу сообщили об инциденте в полицию.

Полицейские составили в отношении 41-летнего мужчины административный протокол по ст. 183 КУоАП “Заведомо ложный вызов специальных служб“. Санкции предусматривают наказание в виде штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, ранее тернополянин наврал о коронавирусе, чтобы “скорая“ приехала наверняка. Ложным сообщением мужчина решил наказать медиков за отказ выехать к нему по поводу высокого давления. 

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Теги: Полтавская область, Полиция, Коронавирус, Вранье
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