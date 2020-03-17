Депутатам могут позволить работать удаленно, - Арахамия
На данный момент Верховная Рада ищет способ юридического обоснования возможности перехода народных депутатов на удаленный режим работы на время карантина из-за коронавируса.
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Об этом рассказал глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия во время брифинга в парламенте, передает Интерфакс-Украина.
Мы сейчас разрабатываем законопроект, который позволит работать в режиме удаленного управления. Такого не было и есть статья Конституции, которая прямо гласит, что депутаты должны быть собраны в парламенте, но учитывая чрезвычайные обстоятельства, мы сейчас ищем юридическую модель каким образом на время эпидемии и по вопросам противодействия ее последствиям иметь возможность работать, то ли в режиме видеосвязи, то ли видеоголосования. Мы еще нарабатываем то, каким образом это сделать, - сказал Арахамия.
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Напомним, на сегодняшнее заседание Верховной Рады, где решались ключевые вопросы касательно распространения коронавируса в Украине, народные депутаты надели средства защиты от смертельного вируса.
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