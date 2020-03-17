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Депутатам могут позволить работать удаленно, - Арахамия

Комментариев: 2
Глава СН рассказал, что нардепы смогут работать удаленно, если проголосуют за это.
Давид Арахамия
Давид Арахамия
пресс-служба СН

На данный момент Верховная Рада ищет способ юридического обоснования возможности перехода народных депутатов на удаленный режим работы на время карантина из-за коронавируса. 

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Об этом рассказал глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия во время брифинга в парламенте, передает Интерфакс-Украина.

Мы сейчас разрабатываем законопроект, который позволит работать в режиме удаленного управления. Такого не было и есть статья Конституции, которая прямо гласит, что депутаты должны быть собраны в парламенте, но учитывая чрезвычайные обстоятельства, мы сейчас ищем юридическую модель каким образом на время эпидемии и по вопросам противодействия ее последствиям иметь возможность работать, то ли в режиме видеосвязи, то ли видеоголосования. Мы еще нарабатываем то, каким образом это сделать, - сказал Арахамия.

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Напомним, на сегодняшнее заседание Верховной Рады, где решались ключевые вопросы касательно распространения коронавируса в Украине, народные депутаты надели средства защиты от смертельного вируса. 

 

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Теги: Рада, коронавирус, Арахамия, удаленная работа
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Комментариев (2)
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LisyonoK    17.03.2020, 14:49
Оценка:  0
LisyonoK
людям более 55 лет отправляют за свой счёт.... обкакались?
СтальнаяКрыса    17.03.2020, 13:55
Оценка:  +8
СтальнаяКрыса
Есть программа для Андройд "ReadID NFC Passport Reader" для чтения биометрических паспортов и других документов с NFC чипом, в том числе депутатських мандатов, не сложно написать специальную программу и тогда депутаты смогут собираться каждый в своём доме на случай ЧП с коронавирусом.
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