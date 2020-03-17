Депутатам могут позволить работать удаленно, - Арахамия

Глава СН рассказал, что нардепы смогут работать удаленно, если проголосуют за это.

На данный момент Верховная Рада ищет способ юридического обоснования возможности перехода народных депутатов на удаленный режим работы на время карантина из-за коронавируса.

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Об этом рассказал глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия во время брифинга в парламенте, передает Интерфакс-Украина.

Мы сейчас разрабатываем законопроект, который позволит работать в режиме удаленного управления. Такого не было и есть статья Конституции, которая прямо гласит, что депутаты должны быть собраны в парламенте, но учитывая чрезвычайные обстоятельства, мы сейчас ищем юридическую модель каким образом на время эпидемии и по вопросам противодействия ее последствиям иметь возможность работать, то ли в режиме видеосвязи, то ли видеоголосования. Мы еще нарабатываем то, каким образом это сделать, - сказал Арахамия.

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Напомним, на сегодняшнее заседание Верховной Рады, где решались ключевые вопросы касательно распространения коронавируса в Украине, народные депутаты надели средства защиты от смертельного вируса.

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